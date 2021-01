Vremea se va încălzi uşor în următoarele zile. Câte grade vor indica termometrele

Pentru miercuri, 20 ianuarie, meteorologii anunţă cer variabil, fără precipitaţii şi o uşoară încălzire a vremii. Temperatura aerului va fi de minus 3 grade la Briceni şi Soroca, la Bălţi şi Orhei minus două. Zero grade vor fi la Tiraspol. Cu unul mai mult va fi la Leova. La Comrat şi Cahul se aşteaptă plus două grade.



În Capitală, vor fi minus 9 noaptea şi zero grade ziua. Vremea se va încălzi treptat în următoarele zile. Maximele vor varia între 5 şi 8 grade. Nopţile vor fi mai puţin geroase, iar temperaturile vor urca de la minus 8 la zero grade.



În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei se anunţă vreme înnorată şi ploi în câteva ţări. La Madrid vor cădea precipitaţii şi vor fi 7 grade, la Paris 11, la fel şi la Londra, dar cu ploi. 8 grade vor fi la Berlin, la Roma maxima zilei se va ridica la 12 grade şi va ploua. Iar la Viena se vor înregistra 9 grade celsius. În capitala României, la Bucureşti, vor fi două grade.

La Atena 12 şi cer senin. Vreme geroasă şi înnorată se aşteaptă la Kiev şi Moscova, unde vor fi minus 7 şi respectiv minus 10 grade. Ger va fi şi la Ankara, unde se vor înregistra minus 4 grade şi soare în timpul zilei. La Praga vor fi 7 grade, la Varşovia 3, 8 grade la Budapesta şi 7 grade cu ploi se anunţă la Belgrad.