Vremea rea face ravagii în Austria. Val masiv de ninsori, avalanșe și inundații

Vremea rea continuă să facă ravagii în Austria. În timp ce în unele regiune se produc avalanşe, alte se confruntă cu inundaţii sau alunecări de teren. Cea mai gravă situaţie a fost înregistrată în localitatea Bad Gastein din vestul Austriei. Două case au fost distruse în urma unei alunecări de teren. Două femei care se aflau în locuinţe au rămas blocate sub dărâmături, dar, din fericire, au fost salvate.



"Ceea ce s-a întâmplat este imposibil de imaginat. Aşa ceva poţi vedea doar la televizor. Îi mulţumim lui Dumnezeu că am putut să scoatem în viaţă cele două femei care au rămas blocate sub dărâmături", a declarat Gerhard Steinbauer, primar în Bad Gastein.



Cele două victime au fost transportate la spital. Vieţile lor sunt în afara pericolului. Zeci de pompieri şi salvatori au fost mobilizaţi la faţa locului imediat după incident. Autorităţile nu exclud că localitatea ar putea fi afectată de noi alunecări de teren.



"Pentru aşa ceva nu poţi fi pregătit. Dacă plouă sau ninge, trebuie să acceptăm. Tot ceea ce putem face, e să ne bazăm pe sugestiile experţilor şi să ţinem drumurile închise", a spus Gerhard Steinbauer, primar în Bad Gastein.



Situaţia este gravă şi în regiunea Carintia din sudul Austriei. 15 blocuri de locuinţe au fost evacuate din cauza râului Gurk, care riscă să iasă din albie din cauza ploilor abundente. Din acelaşi motiv, parţial a fost sistat traficul feroviar.

Între timp, alte regiuni din sudul ţării sunt afectate de ninsori abundente. Localități întregi au rămas fără energie electrică, iar şcolile au fost închise. În munţi, există riscul producerii de avalanşe.