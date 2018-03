Vremea rea a pus stăpânire şi pe ţările vecine. În Ucraina, stratul de zăpadă va depăşi jumătate de metru

Vremea rea a pus stăpânire şi pe ţările vecine. Cea mai gravă situaţie este în nordul României. Acolo, din cauza poleiului şi a zăpezii depuse pe carosabil, mai multe şosele sunt închise. În judeţul Suceava, drumul european a fost blocat pentru mai multe ore după ce un camion a derapat.



"- Ce să vă zic? Venea la vale singură.

- Aţi decis să opriţi?

- A dat Dumnezeu şi s-a oprit. Că nu am putut. Am încercat mai din deal, dar nu am putut."



"- Cum se circulă?

- Foare greu. Sunt camioane blocate. Foarte dificil.

- E curăţat?

- Nu e curăţat cu absolut nimic."



S-a circulat cu dificultate şi în judeţele Iaşi şi Botoşani. Zeci de echipaje de deszăpezire au fost mobilizate pentru a curăţa drumrile, dar eforturile lor erau zădarnice.

Din cauza ninsorilor abundente un nou strat de zăpadă se aşternea imediat în spatele autospecialelor. La miezul nopţii, abia dacă se mai putea face diferenţă între carosabil şi trotuare. Au fost însă şi oameni care s-au bucurat de vremea de afară şi au ieşit să facă drifturi cu maşinile. Condiţiile meteo extreme le-au creat probleme şi autorităţilor din Ucraina.

Meteorologii au anunţat că pe parcursul acestei zile va ninge abundent, iar vântul va sufla puternic. În unele regiuni, stratul de omăt ar putea depăşi jumătate de metru.

Forţele de ordine au avertizat că, din cauza vremii rele, mai multe drumuri ar putea fi închise, iar pericolul de producere a accidentelor rutiere este extrem de ridicat. Drept urmare, oamenii au fost rugaţi să evite călătoriile pe distanţe lungi.