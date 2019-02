Vremea ploioasă face ravagii în Bosnia. În ţară e stare de urgenţă

Stare de urgenţă în Bosnia, din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren provocate de ploile din ultimele zile.



Infrastructura ţării a fost afectată: numeroase drumuri naţionale sunt acoperite de ape şi noroi, iar mai multe poduri au fost avariate. Presa locală anunţă că temperaturile au crescut brusc de la zero grade, la 15 grade Celsius.



Câteva râuri au ieşit din matcă şi zeci de case au fost inundate. Sinistraţii spun că producţia agricolă din acest an e compromisă.



"Toate terenurile noastre agricole au fost distruse, câmpurile cu căpşuni, cu coacăză. Totul este în pericol acum. Chiar şi podurile au cedat."



"Situaţia este absolut critică. Parcă am fi rupţi de restul lumii. Nu avem acces la o mulţime de drumuri. Suntem blocaţi în localităţile noastre."