Vremea frumoasă scoate moldovenii din case: Parcul "Valea Morilor" a fost foarte aglomerat

Oamenii au profitat de vremea primăvăratică de afară şi au ieşit la plimbare. Ei spun că, deşi timpul este neobişnuit pentru această perioadă, se bucură de temperaturile generoase. Din păcate, mulţi nu ţin cont de regulile de protecţie şi au ieşit afară fără masca de protecţie."Vreme frumoasă, dispoziţia este minunată, ca după Anul Nou, toţi ne plimbăm.""Timpul este primăvăratic, foarte frumos. Ne folosim de această zi. Nu este normal, dar ce să facem, ne folosim de această zi.""Am ieşit un pic să fac o plimbare şi să iau ceaiul care-mi place mie, cu ghimbir, miere şi lămâie.""Trebuie să facem mişcare şi plimbări, după toate salatele cu maioneză pe care le-am mâncat.""Este zi liberă şi ne odihnim. Relativ, este aglomerat. Timpul desigur că este prea cald, dar profităm.""Este foarte bine şi ne plimbăm că ne-am săturat de stat în casă."Puţini sunt cei care au ieşit la plimbare cu masca de protecţie.Şi pentru că suntem după Revelion, unii au ieşit să facă sport."Minunat, nu am mâncat mult, ca de obicei, aşa, mă ţin în formă. Vreau să arăt la 50 de ani ca la 35. Consider că sportul va favoriza starea. Pe toţi îi sfătuiesc, faceţi sport, nu vă leneviţi, măcar 15 minute spre zi, gimnastică, ca la educaţia fizică. O să fiţi veseli, sănătoşi şi o să arătaţi foarte bine!"Pentru ca plimbarea să fie mai interesantă, unii şi-au dus copiii la Grădina Zoologică."Aici este puţină lume şi, acum, cu virusul acesta, am ieşit aici. E bine, e bine, e foarte bine. Având în vedere că este iarnă, e foarte bine acum.""Am venit să le arăt la copii animalele care iernează la noi. Multe sunt închise. Crocodilul nu este, maimuţele nu-s.""Am văzut zebra, ponei, căpriţe, berbeci, găină."Meteorologii promit vreme frumoasă şi în zilele următoare. Duminică şi luni vom avea parte de maxime termice de până la opt grade celsius. Marţi însă, sunt prognozate ploi.