Vremea frumoasă i-a scos din case pe oameni. Copiii s-au dat cu sania şi au făcut oameni de zăpadă

Vremea frumoasă i-a scos din case pe locuitorii capitalei. Sute de oameni au invadat parcurile din oraş. Unii au ţinut să profite de temperaturile primăvăratice, iar alţii de zăpada care, la orele amiezii, a început să se topească văzând cu ochii. Acest bărbat a ieşit în parc împreună cu fiul său.



"Cu un zmeu am ieşit, bate vântul să ne mai recreem puţin. Că nu avem unde ieşi. Ca duminică".



Unii nu au mai avut răbdare şi au încins grătarele printre mormanele de zăpadă. Alţii însă au ales să-şi petreacă timpul mai activ.



"Mişcarea trebuie să fie tot timpul. Şi foarte bine îmi pare, şi când vin aici mă simt foarte bine"



" Am venit împreună cu copilul. Eu nu prea fac sport, dar copilului îi place.



Copiii şi-au adus săniile şi au profitat din plin de zăpadă.



Bucuria a fost atât de mare pentru micuţi, încât unii, din cauza emoţiilor au cam încurcat anotimpurile.



"- Cu o viteză mare poate orice copil să se cătăie.

- Dar ce anotimp avem?

- Iarna, oi primăvara.

- Da de ce avem zăpadă?

- Că încă nu este cald. "



" Am venit să mă dau cu sania, ca să mă simt bine şi pentru ca sa am dispoziţie bună."



Zăpada lipicioasă a fost perfectă şi pentru modelarea oamenilor de zăpadă.

- Facem ochişorii.

- Unde sunt ochişorii? Acuş îi voi căuta. Mamă am găsit ochiul.

- Mihai, ajută-ne!



" Am făcut aici un om de zăpadă foarte frumos. A ieşit soarele, e cald şi noi am decis să mergem cu familia la o plimbare prin parc. "