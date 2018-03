Vremea face prăpăd în lume! În SUA stratul de zăpadă ar putea depăşi 60 de centimetri, iar oamenii din Croaţia au fost evacuaţi cu bărcile

Ploile torenţiale din ultimele zile au provocat inundaţii în România. 71 de localităţi din 15 judeţe au fost afectate. Circulaţia rutieră pe mai multe segmente de drum naţional a fost deviată din cauza apei acumulate pe carosabil.

Au fost mobilizaţi trei mii de pompieri şi două mii de utilaje de intervenţie. Bilanţul provizoriu al autorităţilor arată că, la nivel naţional, zeci de case şi sute de fântâni au fost inundate.

Râul Buzău este sub avertizare cod roşu de inundaţii până diseară. Autorităţile locale au sfătuit oamenii să evite deplasările în zonele inundate şi să decupleze siguranţele de la reţea dacă locuinţele le sunt inundate. Conducătorilor auto li s-a recomandat să ocolească drumurile acoperite de apă şi să circule cu atenţie pe carosabilul umed.



Creşterea bruscă a temperaturilor a dus la topirea zăpezii în centrul Croaţiei, ceea ce a provocat alunecări de teren şi inundaţii de proporţii în localitatea Hrvatska Kostajnica. Câteva case s-au prăbuşit chiar în timpul unei vizite de lucru a premierului croat.



"Da, din fericire, nimeni nu a fost rănit, asta e sigur. Nimeni nu a fost rănit. V-aţi descurcat foarte bine, a spus Andrej Plenkovic, premierul croat.



În Statele Unite în schimb, coasta de est este sub avertizare de ninsori şi viscol. Meteorologii ateţionează că stratul de zăpadă ar putea depăşi 60 de centimetri.



"Nu pot să ţin pasul cu ninsoarea. După ce fac o tură, mă întorc şi carosabilul e deja acoperit de zăpadă. Este foarte dificil. Ninge abundent", Kyle Silva, şoferul unui plug de zăpadă.



Cea mai gravă situaţie este în New England, dar sunt afectate şi statele Maine şi Massachussetts. În jur de 150 de mii de americani au rămas fără curent electric, dar autorităţile susţin că situaţia e sub control şi dau asigurări că livrarea energiei va fi reluată în scurt timp.