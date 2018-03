Vremea de afară este prielnică răspândirii virozelor. Numărul copiilor cu infecţii virale acute s-a dublat

Embed:

Vremea de afară este prielnică răspândirii virozelor. În ultimile trei zile, numărul celor care au ajuns la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru Copii cu gripă şi infecţii virale acute s-a dublat. Irina Ungureanu a cerut ajutorul doctorilor, după ce trei zile la rând copilul ei a avut febră şi durerile de gât.



"Când am ieşit din casă avea 38,4 şi am hotărât că e mai bine să ne adresăm la medic să nu lăsăm pe noapte. Infecție respiratorie, gâtişorul roşu cu eliminări din năsuc", a spus o locuitoare a Capitalei, Irina Ungureanu.



Iar acest bărbat s-a adresat cu fetiţa la spital, unde a aflat că micuţa are gripă.



"Avea 39 şi nu cobora febra, am încercat câteva zile, dar până nu am venit la spital nu a trecut.Am fost nevoiţi chemăm de două ori ambulanţa, şi din a doua oară ne-au adus aici."



Doar sâmbătă, la spital au fost internaţi 46 de copii.



"În spital avem 51 de pacienţi cu gripă, avem şase copii cu scarlatină, restul infecţii respiratorii, mononucleoză, amigdalită, boli diareice acute. S-a răcit timpul şi era de aşteptat o sporire, sper că nu o să fie foarte înaltă", a spus directorul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, Chişinău, Ludmila Bîrcă.



În contextul în care suntem în prag de epidemie, ministrul Sănătăţii Svetlana Cebotari a verificat dacă instituţia dispune de medicamentele necesare.



"Antibiotice văd că aveţi şi antipiretice şi mucolitice. "



"Am vrut să mă asigur că instituţia dispune de tot necesarul pentru oferirea tratamentului corespunzător acestor maladii. Am constatat că peste 60 la sută din numărul total de copii sunt copii cu gripă, forme grav, medie, ceea ce ne trezeşte o îngrijorare", a spus ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari.



În acest sezon rece, peste 100 de mii de oameni cu infecţii virale acute s-au adresat doctorilor. Zece mii au fost internaţi pentru tratament.