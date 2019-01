Vremea continuă să facă ravagii în Europa. Mai mulţi oameni au murit din cauza condiţiilor meteorologice în România

Vremea face ravagii în Europa. Cel puţin 14 oameni din Austria, Norvegia sau Suedia au murit din cauza frigului şi a ninsorilor abundente. În Germania, 350 de persoane au rămas blocate în case din cauza nămeţilor, iar austriecii au întrerupt căutările turiştilor blocaţi în munţi din cauza viscolului.

De asemenea, în Grecia s-au înregistrat temperaturi record pentru această ţară de până la minus 23 de grade. Şcolile sunt închise de câteva zile, iar transportul a fost perturbat.



În România ninge de aseară, iar pe timp anevoios accidentele rutiere au fost inevitabile. Patru oameni au murit, iar alţi doi au fost răniţi în judeţul Mehedinţi. Autorităţile au fost pus la dispoziţie 454 de utilaje şi peste 17 mii de tone de material antiderapant.



"Am dat, doamnă, cu sare. Deocamdată este la negru. Mai dăm un praf de sare, două prafuri, cât este nevoie", a spus Dumitru Boicescu, responsabil de deszăpezire.



Şoferii şi-au păstrat cumpătul şi s-au adaptat condiţiilor meteo.



"Avem noi cauciucuri de iarnă, dar dacă ai viteză se mişcă. Sub 50 la oră se merge foarte bine", a spus un bărbat.



"Am circulat printre cartiere, prin centru, pe unde am circulat, a fost destul de ok", a comentat alt şofer.



Ninsorile din ţara vecină au umplut şi centrele de adăpost.



"Au venit 86 de persoane - 9 femei şi 77 de bărbaţi" , a confirmat Dan Niţoiu, coordonator al unui centru de adăpost din România.



Din cauza temperaturilor scăzute, de până la minus 26 de grade Celsius la Întorsura Buzăului, cea mai scăzută valoare termică din acest an, s-a consumat şi o cantitate record de gaze. Numai noaptea trecută consumatorii au folosit peste 60 de milioane de metri cubi. Într-o seară de iarnă cu temperaturi normale, consumul nu depăşeşte 50 de milioane de metri cubi de gaze. Au fost însă şi români care au îngheţat în case. O femeie de 83 de ani din Iaşi a ajuns la spital în comă din cauza frigului, iar acesta nu e singurul caz.



"Munesc cu 15 milioane pe lună şi nu am bani de lemne şi nu am cu ce să mă încălzesc în casă. Nevastă-mea e bolnavă", a mărturist un bărbat.



Avertizarea meteorologilor români expiră mâine la prânz. Totodată, Ministerul de Externe de la Bucureşti a emis o alertă de călătorie în Bulgaria din cauza codurilor portocaliu şi galben de ninsori şi lapoviţă anunţate pentru azi şi mâine

în 16 regiuni ale acestei ţări.