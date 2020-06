Vremea caniculară a scos oamenii din case. În plină pandemie, unii au făcut plajă, iar alţii s-au scăldat în lacuri (FOTOREPORT)

În această perioadă, mercurul din termometre va urca până la 33 de grade la umbră. Astfel,Pe Ion Grosu l-am surprins în timp ce se scălda în iazul din parcul la Izvor. Bărbatul spune că pandemia nu-l oprește să facă băi de soare şi să se bălăcească.Eu la piscină nu mă duc, acolo e "clor". În fiecare an vin și fac băi solare aici, iar dacă mă duc la mare, eu deja sunt pregătit", a spus bărbatul."Am venit, dar m-am protejat.- Vă este frică.-Păi, cui oare nu-i este frică. Toată iarna răceală. Am venit s-o scot. Vedeți, să nu fie fierbinte"."Da, corect, nu avem unde. Am ieșit la aer curat. Nu avem pe nimeni împrejur. Am venit eu singură", a spus o tânără.Cu o săptămână în urmă, edilul Capitalei a scris pe Facebook că havuzul este un loc minunat pentru odihnă, dar cu păstrarea normelor sanitare. Însă copiii nu purtau mască şi nici nu păstrau distanţa socială.