Vremea caldă a scos oamenii din case. Zeci de locuitori ai Capitalei au mers în parcul Valea Morilor pentru a se bucura de primăvară

Sute de locuitori ai Capitalei au venit cu familiile în parcul Valea Morilor, pentru a se bucura de primăvară.

În timp ce unii au ales să facă plimbări pe jos, alţii au decis să închirieze biciclete:



"Ne plimbăm în jurul lacului, admirăm natura, am ieşit cu nepoţeii".



"E bine, nu e soare mare, dar e cald. De cât să stai în casă, mai bine să respiri aer curat".



"Astăzi este zi liberă şi ne odihnim cu nepoţeii. Aici e mezinul, acolo e cel mai mare. Vremea este perfectă, vântul nu bate, aşa că le doresc tuturor odihnă plăcută".



"Am venit să ne bucurăm de primele zile de primăvară".



"Foarte bine, plăcut, timpul este bun, nu e soare mare, e perfect".



Cei mai bucuroşi sunt copiii, care au în sfârşit posibilitatea să se joace în aer liber:



"Am venit cu verişorul meu. - Cum este timpul? E bine".



"E foarte bine".



Comercianţii care închiriază biciclete nu s-au lăsat nici ei aşteptaţi. Ei închiriază vehicule cu 50 şi 100 de lei pentru o oră, în funcţie de mărimea lor:



"S-a început sezonul, începem să adunăm lei. Depinde, dacă e o familie întreagă închiriază cu patru locuri, dacă e doar o pereche iau doar cu două locuri, preţurile variază".



Şi pentru duminica meteorologii prognozează vreme frumoasă. Maximile vor ajunge până la 16 grade. Totuşi, de luni, temperaturile vor scădea uşor şi vor reveni ploile.