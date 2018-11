VREME REA LA VECINI. Moldovenii care vor să plece la munte, trebuie să știe asta

Vremea s-a răcit considerabil şi în ţările vecine. Serviciul Situaţiilor Excepţionale de la Kiev recomandă turiştilor să-şi amâne, pentru acest weekend, vacanţele în Carpaţii ucraineni, în condiţiile în care vor cădea ninsori, vântul va sufla puternic, iar temperaturile au scăzut până la -10 grade Celsius.

Şi România este sub avertizare de vremea rece şi ninsori. Reprezentanţii firmelor responsabile de deszăpezire susţin că sunt pregătiţi să intervină dacă va fi necesar.



"Avem 26 de utilaje pe întreaga secţie de drumuri naţionale Braşov, aproximativ 6.000 de tone de sare, toţi colegii sunt în alertă. Am răspândit material preventiv", a declarat Horia Stancu,

şeful secției de Drumuri Naționale Brașov.



Deşi în judeţul Braşov stratul de zăpada are doar câţiva centimetri, turiştii s-au declarat încântaţi că iarna a venit mai devreme.



"Am venit, în primul rând, pentru că am auzit că o să ningă la munte şi ne place iarna."



"La prima ninsoare, am venit cu copiii, să ne relaxăm."



Pentru administratorii pensiunilor şi hotelurilor se anunţă un weekend plin.



"Ne bucurăm foarte mult, cu atât mai mult avem şi hotelul ocupat 100% şi cu această zăpadă, clienţii vor fi mult mai satisfăcuţi şi bucuroşi", a spus Gabriel Roşca, manager hotel.



Potrivit meteorologilor români, avertizarea de vremea deosebit de rece va fi valabilă până duminică, la orele amiezii.