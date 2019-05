VREME REA ÎN LUME. Statele Unite continuă să fie lovite de tornade

Vremea rea face victime şi provoacă pagube materiale peste tot în lume. În timp ce unele ţări din Europa se confruntă cu grindină puternică, Statele Unite sunt lovite de tornade.



De această dată, vreamea s-a dezlănţuit în Pennsylvania Indiana, Colorado, Ohio,Iowa, Missouri, Illinois şi Nebraska.

Un om am murit, iar 130 au fost răniţi. Pe lângă victime, vremea rea a provocat numeroase daune materiale. Sute de case au fost distruse parţial sau în totalitate. Cea mai gravă situaţie s-a înregistrat în Ohio, unde mai multe oraşe arată ca după război.



Au fost afectate şi localităţi din Pennsylvania. Tornada a luat pe sus tot ce i-a stat în cale.



"Nu ştiu numărul exact. Cred că au fost distruse în jur de 10 sau 12 case. Multe dintre ele au fost grav avariate", a spus John Scalia, şef de poliţist în Pennsylvania.



Nu au scăpat de furia naturii nici locuitorii statului Missouri.



"Sunt foarte tristă în acest moment. Nu mai am casă şi nu am unde merge."



68 de mii de case din cele opt state afectate de tornade au rămas fără energie electrică.



În schimb, Europa are parte de ploi torenţiale şi de grindină. În capitala Geogiei, Tbilisi, străzile au fost acoperite de un covor de gheaţă.



Ieri, o ploaie cu grindină a provocat pagube materiale semnificative în judeţele Sălaj şi Maramureş din România. Sute de maşini au rămas fără parbrize după ce au fost lovite de bucăţi de gheaţă de mărimea unei nuci.