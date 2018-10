Vreme neobişnuit de caldă: Oamenii au ieșit în parcuri pentru a se bucura de temperaturile generoase

Foto: PUBLIKA.MD

Soarele blând şi vremea neobişnuit de caldă i-a scos pe oameni la plimbare şi la grătare. Locuitorii Capitalei au mers în parcuri cu prietenii pentru a se bucura de temperaturile generoase.



"Timpul e frumos. Mai savurăm din ultimile clipe de toamnă şi ne plimbăm cu nepoțeii cu copilaşii. - Aţi luat şi trotinete? - Am luat şi trotinete şi Penny board."



"E foarte frumos. Am prins ultimile zile calde din acest sezon şi ne plimbăm cu copii."



Cei mai fericiţi au fost copii. Ei s-au distrat pe biciclete, pe trotinete şi pe role, iar cei mici s-au plimbat cu maşinuţele.



"Am venit să ne plimbăm, să ne cătăim cu bicicletele, cu penny bordurile şi să mâncăm vată şi popcor."



La sate, oamenii au prins vreme bună pentru a face curat în grădină. Unii au săpat, alţii au adunat frunzele uscate.



"M-am apucat de săpat în grădină şi fac curăţenie. Îmi place când totul e curat."



"Grămădesc frunzele aici pe urmă le încarc şi le duc.- Unde le duceţi?- La gunoişte, în altă parte nu ai unde. - Sunt multe frunze. Iată câte vedeţi. "



Gheorghe Cotun a aşteptat zile calde pentru a-şi pregăti terenurile agricole de un nou an.



"Azi noi aici am curăţit, am strâns porumbul care mai era, am dat grămăjoară şi am arat", a spus producătorul agricol, Gheorghe Cotun.



Meteorologii anunţă şi pentru mâine temperaturi de până la 23 de grade Celsius, timp perfect pentru picnicuri şi plimbări în aer liber.