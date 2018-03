Vreme frumoasă şi cer variabil. Câte grade vor indica termometrele

Mâine, în toată țara cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca, mercurul din termometre va indica ziua minus trei grade Celsius, iar la Bălţi va fi cu un grad mai mult.

La Orhei temperatura maximă va fi de minus un grad. La Tiraspol sunt prognozate maxime de zero grade Celsius, iar la Leova - un grad. La Comrat şi Cahul mercurul din termometre va indica ziua plus două grade.



La noapte, în Chişinău vor fi minus zece grade. Pe parcursul zilei de mâine, în Capitală, se vor înregistra zero grade Celsius. În următoarele zile, vremea se încălzeşte treptat. Astfel, la sfârşitul săptămânii viitoare, mercurul din termometre va urca ziua până la plus 13 grade Celsius, iar în timpul nopţii vor fi plus cinci grade.



Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi noros. La Roma, se vor înregistra 13 grade Celsius, iar la Madrid, vor fi 9 grade. La Paris, se așteaptă 13 grade, iar la Londra - zece. La Viena, maxima termică va fi de un grad, iar la Berlin vor fi opt grade. La Varșovia, sunt prognozate patru grade Celsius. La Praga, mercurul din termometre va indica cinci grade. La Budapesta şi Belgrad vor fi trei grade Celsius. La Atena, va fi destul de cald, până la 20 de grade, iar la Ankara 14 grade. La București, sunt prognozate trei grade Celsius, iar la Kiev - minus tree grade. În Capitala Rusiei vor fi şapte grade cu minus.