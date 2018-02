Vreme extremă în toată Europa! Frigul arctic loveşte Moscova și Germania! Probleme grave în traficul din Londra

Valul de frig arctic care a lovit Europa zilele acestea a dus la temperaturi extreme în mai multe țări, ninsoare în orașe care rareori văd zăpadă și probleme cu traficul aerian în mai multe capitale.

În Moscova, temperaturile au atins minime record în această iarnă, în ciuda faptului că, din punct de vedere calendaristic, în câteva zile ar trebui să înceapă primăvara.

Meteorologii ruși au anunțat că în capitală au fost înregistrate temperaturi de – 20 de grade Celsius, cele mai scăzute din această iarnă.

Meteorologii prognozează temperaturi neobișnuit de scăzute la începutul lunii martie. Roman Vilfand, șeful Oficiului Meteorologic al Rusiei, a declarat pentru agenția de știri Interfax că moscoviți ar trebui să se pregătească pentru vremea înghețată la începutul lunii martie și că ar putea „conta pe caldura sufletului”, nu pe cea furnizată de soare.

Moscova, la începutul acestei luni, a văzut ceea ce a fost descris drept cea mai puternică ninsoare înregistrată atunci când în două zile a căzut peste oraș cantitatea de zăpadă normală într-o lună.

Și sudul Europei a fost lovit de frig. Pe tot teritoriul Croației fiind înregistrate temperaturi sub nivelul înghețului. Mercurul termometrului a coborât sub Zero grade Celsius inclusiv pe litoralul Adriaticii, o zonă mult mai călduroasă, de obicei.

A nins și în Roma, un fenomen extrem de rar. Ultima dată când a nins în Capitala Italiei fiind în urmă cu 26 de ani.

Surprinși de ninsoare și neobișnuiți cu astfel de situații, autoritățile din Roma au decis să închidă școlile, să scadă frevența cu care circulă mijloacele de transport în comun și să reducă la minin activitatea birourilor care au relații cu publicul.

Cu ninsoare și temperaturi sub nivelul înghețului se confruntă și Germania. Meteorologii înregistrând un nou record de frig pentru această iarnă -27 de grade Celsius pe muntele Zugspitze din Alpi.

Serviciul meteorologic german a declarat luni că temperaturile peste noapte au fost de asemenea scăzute în sudul și estul țării, unde au coborât până la minus 15 grade în părți. În orașul nordic Bremen, cel puțin 10 zboruri au fost anulate din cauza zăpezii, iar de-a lungul coastei baltice din statul Mecklenburg-Vorpommern, mai multe mașini au fost implicate în accidente rutiere, mai multe persoane fiind rănite.

Nici Marea Britanie nu a scăpat de valul arctic. Zăpada și vânturile puternice au lovit părți din insulă ducând la anularea trenurilor și avertizări privind traficul rutier și aerian.

Vremea grea, de iarnă, a fost numită „Bestia din Est” de către tabloidele britanice, care scriu că valul de frig vine din Siberia. Met Office anunță zăpezi abundente în estul Angliei, Scoția și Irlanda de Nord.

Meteorologii spun că în anumite părți din regatul Unit, temperaturile resimțite vor fi mai scăzute decât în Siberia Arctică, din cauza vânturilor puternice.