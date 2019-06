VREME EXTREMĂ ÎN LUME. Canicula a provocat deja câteva victime în nordul Indiei

Vreme extremă în lume: dacă unele ţări se confruntă cu temperaturi caniculare şi secetă, altele sunt lovite de ninsori sau ploi torenţiale.

Cea mai gravă situaţie se înregistrează în India şi Pakistan, unde temperaturile depăşesc 50 de grade Celsius. Canicula a făcut deja câteva victime în nordul Indiei. Locuitorii au fost avertizaţi să nu iasă din casă în timpul zilei.



"Am fost anunţaţi că va fi cald, dar este insuportabil."



"Nu am ştiut cum va fi vremea. Din cauza caniculei suntem obligaţi să ne amânăm planurile."



În capitala Indiei, New Delhi, a fost instituit cod roşu de vreme extremă. Meteorologii susţin că temperaturile vor rămâne la fel de ridicate şi în următoarele zile. Canicula pune în pericol râurile, care au început deja să sece.



Iar orașul Jacobabad din Pakistan a devenit cel mai fierbinte loc din lume, după ce termometrele au urcat până la 51 de grade Celsius. Între timp, două state din Australia sunt afectate de ninsori.

Presa locală scrie că în acele zone fenomenul se produce pentru a treia oară în ultimii 35 de ani. Din cauza carosabilului lunecos, mai multe străzi au fost temporar închise.

Vreme extremă este şi în România. Meteorologii prelungesc continuu codul portocaliu şi galben de ploi torenţiale în majoritatea judeţelor. Luna trecută au căzut cele mai multe precipitaţii şi a fost cea mai ploioasă din 1961.