Vreme CANICULARĂ în Moldova. Bucuroși de soare, oameni au dat năvală pe plajele din Capitală și de la Vadul lui Vodă

După săptămâni de ploi cu grindină şi vijelii, temperaturile caniculare pun stăpânire pe ţara noastră. Mercurul din termometre va ajunge în zilele următoare şi la 33 de grade Celsius.

Bucuroși de soare, unii oameni au dat năvală pe plajele din Capitală și de la Vadul lui Vodă pentru a profita din plin de vară:



"Era foarte cald şi am intrat în apă măcar cumva să mă răcoresc. Ca să ne protejăm trebuie să ne dăm cu creme, să bem apă mai multă şi să ne scăldăm ca să ne răcorim".



"Noi profităm de ocazie şi am făcut un pic băi de soare, în apă şi mergem să ne răcorim".



"Este doar bine. Ne bucurăm. Mâine va fi şi mai cald".



Oamenii spun că încearcă să nu stea prea mult sub razele solare pentru a nu primi insolaţie:



"Expunerea la soare când temperaturile sunt mai mari de 26 de grade nu este chiar benefică pentru toţi fiindcă, chiar dacă vrei să te bronzezi, trebuie cumva să fie dozat. Dacă suntem persoane cu vârstă mai înaintată să stăm la umbră, să nu ne expunem şi să nu primim insolaţie".



Şi medicii îi îndeamnă pe oameni să fie cât mai prudenţi în perioada caniculară. Mai ales, cei care suferă de boli cronice să nu iasă afară decât pe răcoare.



"Oamenii trebuie să aibă o pregătire aparte, aici o să accentuez pacienţii cu patologii cronice, să evite zona de vârf sau timpul de vârf, atunci când sunt în perioada cea mai crescută a temperaturilor. Vorbim şi insistăm pe lichide, minim doi litri jumătate de lichide", a declarat Viorica Sorbalo, medic de familie.



Salvatorii le recomandă oamenilor să fie foarte atenți dacă decid să meargă la scăldat.



"Este de dorit ca oamenii să nu vină la apă şi să alerge în apă, să se scufunde sub apă. În stare de ebrietate este strict interzis scăldatul. Părinţii să aibă grijă de copii să nu se intre mai sus de brâu", a precizat Grigore Mereuță, scafandrier superior, staţia de salvare Vadul lui Vodă Nr.1.



În acest sens, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vine cu un şir de recomandări pentru oameni în perioada caniculară. Specialiştii avertizează cetăţenii să respecte regulile antiincendiare şi să nu dea foc resturilor menajere sau vegetaţiei.