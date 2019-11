Vreme caldă toată săptămâna. Meteorolog: Temperaturile din următoarele zile sunt anormale pentru această perioadă a anului

Sfârşit de toamnă cu temperaturi de primăvară. Meteorologii prognozează vreme caldă şi însorită până la sfârşitul acestei săptămâni, pe întreg teritoriul ţării. Noaptea vom avea între plus opt şi plus 13 grade Celsius. În timpul zilei temperaturile minime vor fi de plus 18 grade Celsius, iar cele maxime, de 23. Cel mai cald va fi astăzi şi sâmbătă. Meteorologii spun că temperaturile din următoarele zile sunt anormale pentru această perioadă a anului şi depăşesc cu cinci grade norma.

"Pentru perioada dată aceste temperaturi uşor depăşesc valorile normei, dar nu sunt atât de periculoase pentru perioada dată. Până la sfârşitul săptămânei nu se prevede o răcire a temperaturilor. Peste o săptămână vom veni cu actualizări dacă se aşteaptă răciri sau nu", a afirmat meteorologul, Tatiana Bontea.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, vremea blândă din aceste zile este influenţată de o masă de aer cald care vine din sud vestul Europei.