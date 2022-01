Vrema se răceşte ACCENTUAT. În următoarele zile vom avea până la minus 12 grade

După ce am avut parte de câteva zile cu temperaturi pozitive, iarna ne dă de ştire. În următoarele zile, vremea se răceşte accentuat, iar noaptea, în nordul ţării mercurul din termometre va coborî până la 12 grade sub zero.

Potrivit meteorologilor, începând de marţi, vremea se răceşte treptat, precipitaţiile vor dispărea din peisaj, dar vor persista ceaţa şi vântul. Astfel, vom avea temperaturi negative în nordul şi centrul ţării ( -2 C şi, respectiv, -1 C), iar în sudul ţării vor fi între +3 şi zero grade Celsius.

Noaptea, temperaturile vor oscila între -1 și -6 grade Celsius.

Miercuri, joi şi vineri vom simţi că suntem în plină iarnă. Astfel, ziua vom avea între zero şi minus 4 grade, iar noaptea - între minus 6 şi minus 12 grade Celsius.

În weekend, vremea se va încălzi uşor şi vom avea temperaturi pozitive ziua.