Vrem gaz ieftin, dar nu avem bani. Când ar putea fi iniţiată procedura de achiziţie de la bursele europene

Tentaţie mare, dar posibilităţi limitate. Autorităţile de la Chişinău au declarat că vor să cumpere gaz la preţ redus, dar nu dispun de bani suficienţi. Energocom va iniţia procedura de achiziţie de la bursele europene atunci când Moldovagaz va plăti integral factura de 2,3 miliarde de lei pentru luna decembrie. E o sumă insuficientă, dar intenţia e să se cumpere de câţi bani avem, iar pe parcurs să se identifice alte surse financiare. Gazul ieftin va fi însă pentru iarna viitoare. Autorităţile au dat asigurări că pentru acest sezon de încălzire ţara dispune de suficiente rezerve de gaz.

"Preţurile la gaz sunt foarte volatile, chiar dacă ieri am avut un preţ mai mic, azi a crescut şi deja este în jur de 700 dolari. Noi analizăm acum cea mai bună opţiune pentru a cumpăra gaz iarna viitoare 2023-2024. Inclusiv din contracte bilaterale", a declarat Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

Pe de o parte este analizată piaţa, pe de altă parte, Energocom aşteaptă ca Moldovagaz să plătească pentru cele aproximativ 100 de milioane de metri cubi de gaz natural, consumat în luna decembrie. De altfel, este gazul pe care anterior Moldovagaz l-a vândut Energocomului pentru a ne umple stocurile pentru această iarnă. Potrivit şefului Moldovagaz, o parte din suma de 2,3 miliarde de lei a fost deja achitată.

"- 1,3 miliarde deja am achitat şi a rămas în jur de 1 miliard de lei. Sper către finele acestei săptămâni va fi închisă această factură.

- Din această sumă de 2,3 miliarde, cât constituie compensaţia de la stat?

- Circa 530 milioane de lei", ne-a confirmat Vadim Ceban, şeful Moldovagaz.

Am încercat să aflăm de la directorul interimar al Energocom, Victor Bînzari, ce cantitate de gaz am putea să cumpărăm de aceşti bani de pe bursele europene. Dat fiind faptul că miercuri, preţul a constituit 703 dolari per mia de metri cubi şi suma de 2,3 miliarde de lei, pe care îi va încasa Energocom, ar însemna că statul va putea cumpăra în jur de 172 de milioane metri cubi de gaz natural. Totuşi, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, ne-a spus şeful interimar al Energocom.

"Vom vedea ce cantitate vom avea disponibilitate de a procura. Nu tot timpul preţul procurat este identic cu preţul de bursă, pentru că bursa nu oferă de fiecare dată toată cantitatea care este necesară. E o procedură de timp ca să vedem, de fiecare dată, care va fi preţul şi cantitatea care este propusă", ne-a explicat directorul interimar al Energocom, Victor Bînzari.

Până ne vom umple stocurile pentru anul viitor, autorităţile ne dau asigurări că ţara dispune de suficient gaz pentru a trece de această iarnă.

"Noi avem rezerve suficiente pentru a trece de această iarnă. Dacă nu s-ar fi cumpărat aceste rezerve oamenii nu ar fi avut căldură şi gaze naturale şi s-ar fi spus că Guvernul nu este responsabil", a dat asigurări premierul Natalia Gavriliţa.

În luna decembrie, Chişinăul a consumat în jur de 100 de milioane metri cubi de gaz natural din rezervele stocate de stat, iar regiunii transnistriene i-a fost livrat 5,2 milioane metri cubi de la Gazprom, în baza contractului încheiat cu Moldovagaz.