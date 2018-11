Vrei să-ţi petreci vacanţa la munte? Cât va trebui să scoţi din buzunar pentru a procura echipamentul necesar

Moldovenii sunt cu gândul la vacanţă, iar mulţi intre ei îşi fac planuri pentru munte. Pentru a nu avea suprize neplăcute, echipamentul nu trebuie să lipsească din bagaj. În magazinele specializate, împătimiţii de sporturi de iarnă pot găsi tot de ce au nevoie.



"Dacă vorbim despre hainele de iarnă, întrucât sunt temperaturi cu minus, atunci ideal ar fi această haină. Aici am primul strat, este din lână australiană. Al doilea strat este acestă haină termo, care este foarte călduroasă", a menţionat Serhei Stroganov, proprietarul magazinului.



Cei care vor să schieze vor trebui să facă o investiţie mai serioasă.



"Scurtă şi pantaloni speciali pentru schi. Preţul hainelor porneşte de la 5.000 de lei pentru scurtă şi 3.000 de lei - pentru pantaloni. De asemenea, noi le putem propune cumpărătorilor un sortiment bogat de mănuşi, căciuli, dar şi alte produse", a precizat Constantin Dictiriov, manager de vânzări.



"Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă şi am decis să cumpărăm echipamente pentru schi. Avem nevoie de scurtă rezistentă la apă. Şi bocancii am decis să-i schimbăm, deoarece cei vechi s-au rupt", a spus un cumpărător.



Cei care nu sunt dispuşi să dea mulţi bani pot merge la piaţa second-hand.



"La second hand, oamenii pot cumpăra un costum format din pantaloni şi scurtă la preţ de 200 de lei, dar şi un costum bun se poate de cumpărat cu 2.000 de lei", a explicat Natalia Suruceanu, vânzătoare.



De regulă, cei mai mulţi moldoveni aleg pârtiile din România şi din Ucraina.