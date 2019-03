Vreau să fiu pedagog! Ministerul Educaţiei a lansat o campanie pentru a încuraja tinerii

În gimnaziile şi liceele din ţară nu ajung peste peste două mii de cadre didactice. Pentru a-i încuraja pe tineri să aleagă să profeseze în acest domeniu, Ministerul Educaţiei a lansat campania "Vreau să fiu pedagog".

Elevii din majoritatea liceelor din raioane vor fi informaţi de profesorii lor, dar şi de reprezentanţii ministerului de profil despre facilitățile pe care le pot avea dacă vor alege să muncească în Educație. Campania a fost lansată la Colegiul "Alexei Mateevici” din Capitală, instituţie cu profil pedagogic, acolo unde a fost prezentă şi ministrul Monica Babuc.



"Din clasele gimnaziale am dorit să ofer un sprijin, ajutor, celor nevoiaşi. Credeţi că asistenţa socială este vocaţia dumneavoastră, vreţi să o urmaţi?- Da, desigur."



"Am activat ca voluntar în acest domeniu câţiva ani la rând şi anume cu copii şi tineri cu dizabilităţi şi aceasta m-a motivat de asemenea să vin să vin la acest colegiu, specialitatea de pedagog social", a spus Romana Vasilachi, Colegiul Alexei Mateevici din Capitală.



Cristina va absolvi în acest an colegiul, dar, de mai bine de jumătate de an, lucrează în calitate de ajutor de educator la o grădiniţă din Capitală.



"Mătuşa mea era educatoare la grădiniţă. M-a luat într-o zi cu ea. Ea a plecat pentru cinci minute şi m-a rugat să am grijă de ei. I-am privit şi am început să port cu ei o discuţie. Mi s-a trezit un interes. Cred că mă descurc destul de bine", a zis Costaș Cristina, eleva Colegiul Alexei Mateevici din Capitală.



Ministrul Babuc a trecut în revistă reformele făcute în domeniu. Cea mai importantă este majorarea indemnizaţiilor, de la 45 de mii până 120 de mii de lei pentru tinerii specialişti cu studii superioare şi de la 36 de mii până la 96 de mii de lei pentru absolvenţii de colegii.



"Odata cu campania vreau sa devin pedagog eu cred că aceste lucruri vor deveni cunoscute. Cred că nu ne vom opri doar aici şi vom continua să găsim căi", a declarat



În grădiniţele, gimnaziile şi liceele din ţară activează în prezent peste 40 de mii de pedagogi.