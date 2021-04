Vrea trofeul Ligii Campionilor. Kylian Mbappe e gata să le facă "zile fripte" fundașilor grupării Bayern Munchen

Considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, Mbappe muncește din greu pentru visul său - cucerirea trofeului Ligii Campionilor, fiind convins că doar așa va putea să ajungă la un nivel cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo."Pe teren îmi spun mereu că eu sunt cel mai bun, dar când i-am avut drept adversari pe Messi și Ronaldo, am înțeles că ei sunt cei mai buni. Au atins performanțe uluitoare, dar eu nu mă simt intimidat de ei. Îmi spun în continuare că sunt cel mai bun, deoarece nu trebuie să-mi blochez calea spre clipele istoriei", a spus Kylian Mbappe.Potrivit site-ului transfermarkt, Kylian Mbappe este cel mai scump fotbalist de pe glob. Francezul valorează 180 de milioane de euro."Unii jucători merită toți banii. Așa e fotbalul din prezent. Oamenii vor să vadă spectacol, mai ales acum când există foarte multe probleme. Nu pot veni la stadion, dar în fața micilor ecrane vor să urmărească un spectacol incendiar. Noi suntem sub presiunea rezultatelor, dar asta niciodată nu trebuie să se afle în fața spectacolului. Din acest motiv am devenit fotbaliști - să distrăm publicul", a declarat atacantul PSG.Anul trecut, PSG a fost învinsă în finală de Bayern cu 0-1. Acum, Mbappe crede că doar victoria în fața deținătoarei trofeului va demonstra tuturor că formația pariziană este pregătită să devină echipa numărul 1 în Europa."Liga Campionilor e pentru echipele mari. Cel puțin așa spune imnul competiției și e adevărat. Bayern Munchen este o echipă mare. Trebuie să fim calmi,încrezători și pregătiți pentru meciul cu echipa germană. Această partidă din deplasare va fi urmărită de multă lume și cu siguranță va fi una mare. Sper să adunăm în fața micilor ecrane cât mai mulți suporteri și să nu-i dezamăgim. Sper să obținem victoria în deplasare", a spus Kylian Mbappe.Meciul Bayern Munchen – Paris Saint-Germain se va disputa în această seară și va fi transmis, în direct, de postul de televiziune PRIME, cu începere de la ora 22:00.