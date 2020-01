VREA SĂ RĂMÂNĂ INVINCIBIL. Petru Buzdugan se pregăteşte de duelul cu Oleg Pancenko

Petru Buzdugan, unul dintre cei mai talentaţi tineri luptători de arte marţiale mixte din Republica Moldova, a obţinut trei victorii la nivel profesionist şi deja o ţinteşte pe a patra.



Sportivul de 19 ani va participa la turneul Eagles Next Level, care se va desfăşura la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu, pe 15 februarie, şi va da piept cu ucraineanul Oleg Pancenko într-un superfight al categoriei uşoare.



"Caracterul e ceea ce poate să ne salveze în luptă. Poţi să lucrezi, să te antrenezi ani de zile, dar dacă nu ai caracter, - dacă nu eşti convins în forţele tale, când ieşi la luptă - nu poţi să obţii rezultatul dorit.

El este mai bun la sol. Are trei victorii la rând obţinute la sol, cu procedee de strangulare. Mă pregătesc atât ”de sus”, cât şi ”de jos”. Noi suntem luptători universali. "



"Petru este foarte bun şi la sol, şi în luptă, şi în striking. Nu i-aş da o şansă ucraineanului nici în stand-up, nici la sol. Eu sunt sigur că Petru o să-l ”facă”. "



Adversarul lui Petru Buzdugan va lupta chiar de ziua sa. Pe 15 februarie, Oleg Pancenko va împlini 26 de ani.



"Îi doresc toate cele bune de ziua lui. Îl stimez ca adversar, dar... lupta-i luptă. Aici nu ai scăpare. "



Petru Buzdugan are deja un fel de tradiţie: la conferinţele de presă şi la lupte vine cu... buzduganul.



"Ne arată pe noi, moldovenii. Avem caracter de luptători, războinici. Îmi plac luptătorii care merg până la capăt. Trebuie să fii un războinic adevărat, ca un viking, să mergi până la urmă şi să câştigi. "



Luptătorul ucrainean Oleg Pancenko are patru dispute la nivel profesionist, dintre care a câştigat trei şi a pierdut una.



În total, la turneul ”Eagles Next Level”, în care vor participa sportivi din Republica Moldova, Franţa, Italia, Azerbadijan sau Ucraina, sunt programate 16 confruntări.

