Vrea să facă o echipă ambițioasă. Denis Calincov vine cu obiective mărețe la Codru Lozova

Denis Calincov, noul antrenor principal al clubului Codru Lozova, vrea să creeze o echipă competitivă, care să lupte cu succes pentru a-și păstra locul în Divizia Națională de fotbal. Tânărul tehnician este sigur că discipolii săi le vor da bătăi de cap formațiilor de top din campionat.

"Categoric, nu poate fi vorba despre Codru că va fi o echipă ce nu va ajunge în terenul advers și va juca doar în apărare. Echipa este ambițioasă, iar jucătorii doresc s-o vadă urcând în clasamentul campionatului. Pentru că mai jos de cum a fost nu se poate. Retrogradare? Dacă anterior, prin decizia Federației Moldovenești de Fotbal, nu a retrogradat nici o echipă, atunci în noua ediție, în primul rând, trebuie să o ducem cât mai departe de zona retrogradării", a spus antrenorul Codru Lozova, Denis Calincov.

Calincov a semnat cu clubul din Lozova un contract pe două sezoane, cu posibilitatea prelungirii acestuia. El l-a înlocuit, astfel, pe Simion Bulgaru. Noul antrenor urmează să fie prezentat echipei luni, iar apoi va putea conduce și primul antrenament. La moment, în lot sunt 22 de jucători, dar până la startul campionatului vor fi făcute și alte diverse remanieri.

"Va fi un amestec de jucători cu experiență și tineret, dar, evident, viitorul le aparține jucătorilor tineri. Vom acorda atenție sporită fiecărui fotbalist tânăr. La antrenamente, vom pune accent pe elevarea calităților individuale ale jucătorilor tineri" , a menţionat antrenorul Codru Lozova, Denis Calincov.

Calincov a mai antrenat în Divizia Națională. În 2017, el a pregătit formația Spicul Chișcăreni.

"Am urmărit mereu Divizia Națională. Nu am văzut schimbări importante în ultimul an, ultimii doi ani. Practic, echipele au rămas la același nivel. Nu cred că primul eșalon valoric al nostru mă poate surprinde cu ceva", a afirmat antrenorul Codru Lozova, Denis Calincov.



În ediția precedentă a Diviziei Naționale de fotbal, Codru s-a clasat pe ultimul loc. În 28 de etape, formația din Lozova a înregistrat 5 remize și 23 de înfrângeri.