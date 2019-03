Votul în diasporă. Mii de ucraineni au votat la Chişinău şi Bălţi

foto: publika.md

Mii de ucraineni din diasporă au mers la ambasade pentru a vota. În Moldova, secţiile de votare s-au deschis la ora 8 la Ambasada Ucrainei din Chişinău şi la Consulatul ţării vecine din Bălţi.



La Ambasadă au venit zeci de persoane. Potrivit președintelui comisiei electorale, au fost pregătite 52 de mii de buletine de vot.



"Scrutinul se desfăşoară conform aşteptărilor. Oamenii vin singuri sau cu autocarele. Vin să aleagă preşedintele Ucrainei. La orele 20 vom închide secţia de votare, vom trimite datele despre participarea la vot, şi vom începe procesarea buletinelor", a spus Elena Crondev, preşedintele Comisiei Electorale din Chişinău.



Majoritatea alegătorilor sunt de vârstă medie sau înaintată. Cei mai mulţi au venit din Transnistria.



"Conform legislaţiei electorale a Ucrainei, votarea pe teritoriile nerecunoscute este interzisă. Astfel, cetăţenii Ucrainei care locuiesc pe malul stâng, votează la Chişinău sau la Bălţi."



Ucrainenii spun că vor ca războiul să se încheie şi să aibă linişte în ţară.



"Sigur, am încredere, de aceea am şi venit să votez. Cred că va fi pace, prietenie, cum a fost odată, cred că va fi bine."



"Ne dorim să nu fie corupţie în Ucraina, pentru că tot ce se petrece acum în Ucraina are loc din cauza corupţiei."



Şi la Bălţi scrutinul se desfăşoară fără incidente. Potrivit preşedintelui comisiei electorale Bălţi, la orele amiezii au votat aproximativ o sută din cei peste 13 mii înscrişi pe liste.



"Să crească pensiile, unele beneficii pentru pensionari, locuri de muncă pentru tineret."



"Pentru pace, pentru o viaţă mai bună în Ucraina, să nu moară oamenii, să nu fie război. Pentru linişte, acolo avem rude."



Pentru a-şi exercita dreptul la vot, oamenii trebuie să prezinte buletinul care confirmă cetăţenia ucraineană.