VOTUL CANDIDAŢILOR: Cei mai mulţi au votat în prima jumătate a zilei

O parte dintre candidaţii de pe circumscripțiile uninominale au votat deja. Cei mai mulţi şi-au făcut apariţia la secţiile de votare în prima jumătate a zilei. Politicienii i-au îndemnat pe toţi să-şi exprime opţiunea politică prin participare activă la scrutinul de astăzi.



"Aşa puteţi să vedeţi. Eu pot să-l scot pe tot şi când votez oricum se înţelege", a spus preşedintele PL, Dorin Chirtoacă.



Dorin Chirtoacă a votat la secţia de votare nr. 79, din incinta Şcolii primare nr .91 "Antonin Ursu", de pe strada Calea Ieşilor din Capitală.



"Personal, am votat pentru a pune temelia unirii şi pentru a construi unirea şi România Mare în următorii 10 ani. Pe toţi cetăţenii îi îndemn să iasă la vot şi să participe la aceste alegeri, să voteze aşa cum consideră de cuviinţă, dar să participe la vot", a spus preşedintele PL, Dorin Chirtoacă.

Democratul Constantin Ţuţu şi-a exprimat opţiunea de vot la grădiniţa 88 din oraşul Codru.



"Am votat ca Republica Moldova să aibă un viitor frumos, aşa cum am început trei ani în urmă, ca să avem pensii, salarii, ca oamenii să trăiască în linişte în această ţară. Avem drumuri de făcut, grădiniţe, şcoli, apeducte, canalizare. Sunt o grămadă de lucruri, care trebuie să fie finisate şi începute altele", a spus deputatul PD, Constantatin Ţuţu.



Un alt candidat al Partidului Democrat, Eugeniu Nichiforciuc, a votat în circumscripţia numărul 8, din Floreşti. El a venit împreună cu soţia şi cu cei doi copii ai lor.



"Am votat ca lucrurile bune începute în Republica Moldova, inclusiv în Floreşti, să continue. Am votat singura echipă din ţară capabilă să facă drumuri bune, să majoreze pensiile, să crească salariile, să asigure un viitor bun copiilor noştri aici, acasă. Am votat echipa Partidului Democrat", a spus candidatul PDM, Eugeniu Nichiforciuc.



Şi-a exprimat dreptul la vot şi liderul Partidului Şor, candidat pe circumscripţia uninominală Orhei.



"Politicienii să înceteze să se mai ocupe de politică şi să înceapă să se preocupe de problemele oamenilor. Iată pentru asta am votat astăzi", a spus liderul Partidului Şor, Ilan Șor.



Copreședintele blocului electoral ACUM, Andrei Năstase și-a exercitat dreptul la vot la Biroul Național de Statistică din Chişinău. Năstase s-a arătat încrezător că va obține majoritatea în Parlament.



"Am venit astăzi să votez pentru o schimbare, pentru o schimbare în bine a lucrurilor în Republica Moldova. Am încrederea că împreună cu colegii mei vom face schimbarea. Avem nevoie de o majoritate", a spus candidatul blocului electoral ACUM, Andrei Năstase.



Liderul PAS, Maia Sandu, copreşedintele blocului ACUM, a mers să își exprime votul la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Capitală. Sandu a venit însoţită de câţiva simpatizanţi ai partidului.



"Toți cei care nu ne lăsăm manipulați, nu putem fi mințiți, haideți să ne mobilizăm și să ieșim într-un număr mare la vot! E șansa noastră, dar e și datoria noastră! Să ne facem datoria cu cinste!", a spus co-președintele Blocului ACUM, Maia Sandu.



Pe circumscripţiile uninominale din ţară sunt înscrişi 325 de concurenţi electorali.