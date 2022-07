Vot cu scandal. Consilierii locali din Durlești au votat bugetul oraşului după jumătate de an de dezbateri şi certuri

Bugetul oraşului Durleşti pentru anul 2022 a fost votat de consilieri în lectura a doua după jumătate de an de dezbateri şi certuri în consiliul local. Aleşii s-au împărţit în două tabere fapt care a dus la numeroase amânări. La ultima şedinţă, consilierii din Durleşti s-au certat pentru că pe ordinea de zi pe lângă proiectul privind bugetul pentru anul 2022 a fost plasat şi unele funciare. Unii consilieri de la PAS au cerut excluderea documentului."Noi cu dumneavoastră discutăm de o lună de zile că nu e întrebare în buget, e întrebare în PUZ-urile de pe Tudor Vladimirescu, scoateţi PUZ-urile, lăsaţi bugetul şi noi votăm tot", a declarat Popşoi Oleg, consilier PAS.Primarul mai spune că dacă bugetul nu va fi votat, mai multe probleme vor rămâne nesoluţionate. Instituţiile de învăţământ sunt la un pas de a nu mai putea fi redeschise de la 1 septembrie."Din luna decembrie nu se poate vota bugetul, diferite motive întemeiate şi neîntemeiate au fost invocate. Am ajuns la situaţia că trebuie să sun preşedintele Parlamentului, trebuie să sun preşedintele fracţiunii dumneavoastră. - De ce s-au scos întrebările oamenilor. - Daţi-mi voie să finalizez gândul", a menționat Eleonora Şaran, primarul oraşului Durleşti.De mai bine de şase luni, consilierii sunt divizaţi în două tabere. Mărul discordiei ar fi un proiect care prevede construcţia mai multor blocuri pe strada principală din oraş. Problema a ajuns până în instanţă."Dar sub paravanul bugetului se pun nişte puzuri, care ar permite construcţia unor blocuri locative pe strada principală din Durleşti ceea ce ar duce la un colaps pentru traficul din Durleşti, care şi aşa este îngreunat", a mai spus Popşoi Oleg, consilier PAS."Bănuim că sunt nişte interese aici a mafiei locale, imobiliare. De fiecare dată când se punea bugetul la vot atunci se punea şi întrebarea asta care este o problemă care doare şi noi nu vrem să se meargă înspre asta", a menționat Angela Vartic, consilier Platforma DA.Ceilalţi aleşi locali consideră că certurile sunt inutile."Tot se amână, unica suburbie a oraşului Chişinău care nu are buget aprobat , degrabă e 23 şi noi umblăm cu acel de 22", spune Vladimir Garştea, consilier PDM."Grădiniţele nu cu ce reîncepe activitatea că trebuie să se facă şi acea reparaţie curentă. Foarte gravă este problema la Centrul de Sănătate", afirmă Tamara Pasat, consilier independent.Proiectul privind construcţia blocurilor a fost exclus de pe ordinea de zi, astfel bugetul în lectura a doua s-a votat cu unele amendamente. Acestea prevăd creşterea cheltuielilor pentru alimentaţia copiilor, dar şi reparaţia mai multor drumuri. Totuşi, decizia ar putea fi anulată."Acest amendament, modificare la buget, nu este executorie nu este realizabilă. O să căutăm cadrul legal să vedem cum mai departe o să putem activa", a spus Liubovi Popa, specialist la Primăria Durleşti.Bugetul votat vineri nu poate fi executat încă, pentru că adupra deciziei aleşilor locali trebuie să se pronunţe Cancelaria de Stat. Veniturile oraşului Durleşti pentru 2022 sunt estimate la aproximativ 67 de milioane de lei. Cei mai mulţi bani vor fi cheltuiţi pentru dezvoltarea infrastructurii.