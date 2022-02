Voronin, supărat pe foștii colegi, care l-au părăsit: ”Vom colabora cu organele de anchetă”

Liderul comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că susține acțiunile în privința unor foști deputați, colegi de partid, reținuți miercuri, și că va colabora cu ancheta, dacă va fi necesar, în dosarul îmbogățirii ilicite a foștilor săi camarazi, care au părăsit PCRM.

”Noi susținem și o să colaborăm, dacă va fi necesar, cu organele de anchetă. Nu ne bucurăm de ceea ce se întâmplă cu aceste personaje, dar vrem o dată și odată să se încheie acest fenomen în Republica Moldova”, a declarat, joi, liderul comunist, într-o conferință de presă.

Vladimir Voronin a menționat că în 2015, după ce 14 deputați au părăsit PCRM, el s-a adresat și presei și societății civile și Procuraturii Generale, informând că cei 14 ex-deputați ar fi primit sume colosale de bani pentru a părăsi PCRM, însă nimeni nu i-a ascultat și nu s-a întreprins nimic pentru a fi investigate aceste presupuneri, fapt ce i-a mirat că abia acum s-a mișcat ceva în direcția dată.

”De atunci au trecut șapte ani. Am informat organele respective, și la procuratură ne-am adresat și peste tot locul. Dar nicio reacție. Acum și pentru noi a fost pe neașteptate ceea ce s-a întâmplat ieri.Tragem nădejde că acest lucruri vor avea un final”, a spus Voronin.

Liderul PCRM a confirmat faptul că cei 14 deputați care în 2015 au părăsit PCRM, au fost motivați financiar. Mai mult, Voronin a menționat și suma de 300 de mii de euro, care i-ar fi fost propusă unui deputat comunist pentru a trece în alt partid, chiar în plenul Parlamentului.

Vladimir Voronin a menționat că traseismul politic a afectat foarte mult imaginea partidului pe care îl conduce.

”Pe noi ne-a afectat foarte mult. Noi în următorul Parlament nu am trecut, ca rezultat a acestor trădări. Doi ani noi nu am fost în Parlament. Afectează imaginea partidului și a deputatului. Oamenii își pierd încrederea, pentru că ei au votat una, dar el face alta. Acei 14 nu au trădat doar partidul, ci și alegătorii, care și-au dat votul pentru ei. Noi am fost într-o situație critică ca să reabilităm partidul”, a spus Voronin.

Amintim că, miercuri, oamenii legii au descins la domiciliile mai multor foşti deputaţi. În urma percheziţiilor au fost reţinuţi pentru 72 de ore Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Artur Reşetnicov, Anatolie Zagorodnîi, precum şi Sergiu Sîrbu. Aceştia sunt acuzaţi de îmbogăţire ilicită. Informaţia ne-a fost confirmată de surse din cadrul anchetei.

Unul dintre deputaţii vizaţi, Artur Reşetnicov a declarat că e nevinovat şi că în semn de protest a intrat în greva foamei.

Suspecţii fac parte dintr-un grup de 14 foşti deputaţi comunişti care în 2015 au părăsit fracţiunea.

Peste 2 ani, ei au aderat la Partidul Democrat. Atunci, preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a declarat de mai multe ori că aceştia ar fi primit sume mari de bani pentru a părăsi fracţiunea. Însă ei neagă acuzaţiile.