Voronin îl dă în JUDECATĂ pe Chirtoacă: El cade în fiecare noapte din pat şi se bate cu capul de beton

Vladimir Voronin îl va ataca în judecată pe Dorin Chirtoacă, fostul primar al Capitalei, pentru defăimare. Motivul este că liberalul l-a acuzat pe Voronin că ar fi privatizat clădirea cinematograful Gaudeamus, pe vremea când era preşedinte de ţară. Nici de această dată Voronin nu a ezitat şi a venit cu etichetări pentru fostul edil, dar şi pentru primarul ales al Capitalei, Andrei Năstase.

Voronin suţine că are actele necesare prin care să demonstreze că nu are nicio legătură cu privatizarea acestei clădiri.



"El cade în fiecare noapte din pat şi se bate cu capul de beton. Acest oligofren trebuie să răspundă pentru declaraţiile lui, doar dacă aduce certificat că este bolnav, poate judecata să-l elibereze, dar până atunci trebuie să răspundă. Pe ce s-a bazat el când a spus că eu am privatizat cinematograful? Dacă ar depinde de mine ce aş cere eu... o ho ho, aş cere să nu-l mai văd, să nu-l mai aud nici eu şi nimeni pe acest Chirtoacă", a spus Vladimir Voronic, preşedintele PCRM.



Potrivit lui Voronin, cinematograful a fost privatizat în 2004, iar în 2010, terenul aferent, după care Consiliul Municipal Chişinău a eliberat autorizaţia de demolare. Fostul primar al Capitalei Dorin Chirtoacă nu a comentat, deocamdată, acuzaţiile aduse de liderul comuniştilor.



De asemenea, fostul preşedinte al ţării, Vladimir Voronin consideră că Dorin Chirtoacă se face vinovat de situaţia în care a ajuns cinematograful Gaudeamus, dar şi întreaga Capitală. Totodată, Voronin nu crede că Andrei Năstase va fi în stare să le rezolve pe toate.



"N-am văzut nici capacităţi organizatorice, nici capacităţi administrative la această persoană. Asta e primărie, un milion de cetăţeni, asta-i Doamne fereşte, mai ales corupţia şi mafia pe care au înrădăcinat-o Chirtoacă şi cu Mişa Ghimpu în această primărie, oi, oi, oi... ce caracter şi ce voinţă trebuie să ai ca să-i fugăreşti pe ei pe toţi", a spus Vladimir Voronic, preşedintele PCRM.



În replică, primarul ales l-a îndemnat pe Voronin să pună umărul şi să-l ajute.



"Decât să ne comenteze pe la televizoare, mai bine ar fi să-i roage pe consilierii săi în CMC să pună umărul, de asta avem nevoie, dar de sfaturi, na. Sunt bune și sfaturile", a spus Andrei Năstase, noul primar al Capitalei.