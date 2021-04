Vorbește Moldova: Povestea unui bărbat din Cahul care spune că polițiștii l-au declarat mort și i-au organizat înmormântarea (VIDEO)

A plecat peste hotare în căutarea unui trai mai bun, însă, când s-a întors acasă, a aflat că a fost declarat mort şi chiar a fost înmormântat în cimitirul din satul Baurci Moldoveni, din raionul Cahul. Este istoria lui Ghenadie Furman, care, timp de câteva luni, s-a zbătut să demonstreze autorităţilor că este viu, că certificatul său de deces trebuie anulat, iar într-un final a obţinut restabilirea actelor de identitate. Povestea care bate filmul a fost subiectul ediţiei din această seară a emisiunii " Vorbeşte Moldova ", de la PRIME.

"Ca să mă învie trebuie judecată. Zic cum măi de îngropat m-ați îngropat fără judecată, dar … Noi am scris cerere ca un fel că Diana să scrie la procuratură şi procuratura să ridice dosarul acesta şi prin judecată să mă învie. A trecut o lună şi nici un răspuns.", a spus bărbatul declarat mort, Ghenadie Furman.



Ghenadie Furman are doi copii, dar a divorțat de mama lor. De mai bine de 10 de ani bărbatul a apucat drumurile străinătății. Fiica bărbatului spune că nu a mai vorbit cu tatăl său din anul 2018, iar vestea că acesta a murit a şocat-o. Femeia spune că a declarat poliţiştilor că bărbatul găsit mort într-o pădurice nu este tatăl său. Olesea Furman afirmă că a primit asigurări de la poliţie că acel cadavru nu va fi înhumat ca fiind al tatălui său.



"Nu aveai ce să recunoști. Acolo era un cadavru în putrefacție avansată. Te uitai la poze şi te lua groaza. Era un trup dar nu aveai ce să recunoști. Era ars de soare , sau parcă ars de incendiu nu pricepeam ce este acolo.", a spus fiica bărbatului declarat mort, Olesea Furman.



Potrivit procuraturii, Ghenadie Furman a fost declarat mort în baza declaraţiilor unor martori care i-ar fi identificat lucrurile personale.



"În urma audierilor a martorilor, aceștia au declarat că hainele în care era îmbrăcat cadavrul şi bunurile care se aflau în foișorul din apropierea locului, unde a fost depistat cadavrul aparţin cetăţeanului Furman Ghenadie. Iniţial s-a stabilit că cadavrul depistat aparţine lui Furman Ghenadie, locuitor al satului Baurci Moldoveni din raionul Cahul.", a spus procurorul, Denis Cobzari.



Revenit de peste hotare, Ghenadie Furman a aflat de la poliţia de frontieră că "nu mai este în viaţă". Iar atunci când s-a adresat la poliţie, i-a fost dat şi certificatul său de deces. Bărbatul spune că a fost curios să meargă la cimitir pentru a vedea mormântul, unde, potrivit autorităților, a fost îngropat. Ghenadie povesteşte că nu s-a gândit vreodată că va ajunge să-și viziteze propriul mormânt.



"Iată aici eu când am venit, după ce am fost la poliţie, şi de la starea civilă am scos unde e locul am venit şi doamna Victoria mi-a arătat numărul de-acolo și locul 21. Eu sunt disperat, nu am nici un drept înţelegeţi, nu am nici un drept …", a spus bărbatul declarat mort, Ghenadie Furman.



Totuşi, faptul că şi-a văzut mormântul nu este ceea ce îl îngrozeşte cel mai mult. Bărbatul se teme acum că ar putea ajunge după gratii. Încercând să afle mai multe detalii despre modul în care a fost declarat mort, Ghenadie Furman a tot bătut la uşa Inspectoratului de Poliție Cahul, dar insistenţa lui s-a lăsat cu reţinerea şi cercetarea pentru urmărire şi amenințare.



"Eu m-am dus la Inspectorat şi ei au zis că e ocupată şi așteaptă afară. Am mai intrat peste o jumătate de oră şi au zis că e ocupată. Eu m-am așezat acolo la poliție la Cahul pe scaun. Şi zic că să iasă ea că am vrut cu dânsa să vorbesc. Şi ea a ieşit şi eu mergând după dânsa Diana, Diana. A venit un echipaj de poliţie şi m-a aresta pentru 72 de ore.", a spus bărbatul declarat mort, Ghenadie Furman.



La câteva zile după înregistrarea emisiunii "Vorbeşte Moldova", autorităţile din Cahul l-au contactat pe Ghenadie Furman şi l-au anunţat că i-au restabilit actele de identitate. Inspectoratul de Poliţie Cahul nu a stabilit până acum cine a fost îngropat sub numele lui Ghenadie.