Vorbe în vânt. De nouă ani, locuitorii satului Cazangic aşteaptă să fie conectaţi la gaz şi apă potabilă

De aproape nouă ani aşteaptă să fie conectaţi la reţeaua de gaz. Vorbim despre locuitorii comunei Cazangic, raionul Leova, care se plâng că sunt nevoiţi să facă mâncare la reşouri electrice sau aragazuri alimentate cu butelii de gaz. Asta chiar dacă conducta de gaz a fost adusă în sat încă din 2009. Mai mult, bucătăria grădiniţei din localitate este într-o stare deplorabilă. Localnicii au discutat toate problemele cu deputatul PDM, Lidia Lupu, care le-a promis că îi va ajuta să le soluţioneze.

Grădiniţa din satul Cazangic a fost reparată ultima dată în anul 2012. Bani pentru renovarea bucătăriei însă nu au ajuns, aşa că bucătăresele sunt nevoite să muncească în condiţii greu de imaginat.



"Teracota este căzută. Nu funcţionează ventilaţia, e veche. Gradiniţa are 30 de ani, timp de 30 de ani nu s-a făcut nicio reparaţie capitală în bucătărie, a spus Maria Inculeţ, directorul grădiniţei.



Directoarea grădiniţei i-a povestit despre această problemă deputatului PDM, Lidia Lupu, care a promis că va încerca să o soluţioneze.



"Scenariul cel mai pozitiv ar fi o adresare către prim-ministru, către ministrul de finanţe ca să revadă în caz cînd vor fi supravenituri, să fie redirecţionate la obiectul dat", a menţionat Lidia Lupu, deputat PDM.



La întâlnirea cu Lidia Lupu au venit şi locuitorii satelor Frumuşica şi Selişte, care fac parte din comuna Cazangic. Deşi conducta de gaz a fost adusă în satul Cazangic încă în 2009, localnicii nu au reuşit până acum să găsească un numitor comun în privinţa colectării banilor pentru conectare. Acum, aceştia au afirmat că sunt gata să plătească, însă vor să aibă siguranţa că vor fi conectaţi la reţea într-un termen cât mai scurt.



"Eu am să am chiar săptămîna asta o întâlnire cu ANRE-ul şi o să am o întâlnire cu directorul de la Cimişlia-Gaz, cee ce depinde de mine eu am să fac", a spus Lidia Lupu, deputat PDM.-



"- Eu am înţeles că dumneavoastră sunteţi o persoană serioasă care o să ne poarte de grijă. Noi începem a strînge bani pentru chestea asta. Noi aşteptăm de la dumnevoastră cuvântul Start.

- Eu o să fac repede startul. "



Iar în satul Frumuşica oamenii nu au apă potabilă.



"Am cinci copii, e greu fără apă. Adică de spălat, apa de fîntînă nu e prea aşa bună ca să speli hainele la copii."



Acum câţiva ani, în sat a fost construită o conductă de apă. Aceasta însă nu a fost dată în exploatare din cauză că o parte dintre locuitori nu au achitat contribuţia necesară.



"Satul Frumuşica este cel mai mic din cadrul comunei. Contribuţia de 638 de mii de lei nu poate fi acoperită. Comunitatea deja a alocat peste 300 de mii de lei. Dar ramine diferenta 263 de mii", a spus Ion Guţu, primar comuna Cazangic.



"Este vorba doar de doua pompe, nu e vorba despre începutul apeductului, e vorba de finalizare si dare in exploatare. S-au cheltuit bani pantru constructia apeductului ista si oamenii nu benificiaza numai pentru suma acesta mică", a spus Lidia Lupu, deputat PDM.



În comuna Cazangic locuiesc peste 1600 de oameni.