VOR SĂ SPELE RUŞINEA. Tricolorii se pregătesc de meciul cu echipa Belarusului

"Tricolorii" vor să spele ruşinea din Luxemburg! Selecţionerul Alexandru Spiridon susţine că, după ce au pierdut meciul de debut în Liga Naţiunilor cu 0-4, fotbaliştii pe care-i ghidează vor fi gata să se reabiliteze în faţa suporterilor la partida cu Belarus de pe teren propriu.



Mai mult, antrenorul afirmă că un eşec în partida cu Belarus ar spulbera visul de a câştiga grupa în Liga Naţiunilor.



"Dacă nu vom obţine victoria, dar noi nu am obţinut-o de patru şi nici sub bagheta mea nu a obţinut nicio victorie, atunci şansele noastre la calificare vor fi mizere", a spus selecţionerul Republicii Moldova, Alexandru Spiridon.



Şi fotbaliştii vor să facă uitat dezastrul din Luxemburg şi să bată reprezentativa Belarusului.



"Ei pot fi favoriţi pentru că s-au impus în primul meci cu 5-0, iar noi am pierdut cu 0-4. În fotbal, însă trebuie să demonstrezi că eşti mai bun în fiecare meci. Dacă ei sunt mai buni lasă să demonstreze, însă noi vom face tot posibilul să nu le permitem asta" a spus fundaşгд naţionalei R. Moldova, Oleag Reabciuk.

După umilinţa din Luxemburg, Spiridon, anunţă schimbări în primul 11.

"Va fi greu să mă decid cu echipa de start. Cu siguranţă va reveni Artur Ioniţă, care a fost suspendat pentru meciul trecut. Voi vedea starea fotbaliştilor. Şi aici nu vorbesc de starea fizică, dar cea psihologică. I-am văzut încă ieri cu moralul la pământ. Sper şi cred că până la ora meciului să restabilesc moralul cel care le va permite să facă un meci bun şi să obţinem victoria" a spus selecţionerul R. Moldova, Alexandru Spiridon.



Meciul va avea loc pe stadionul Zimbru din capitală, marţi, 11 septembrie, cu începere de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în direct la Prime TV.