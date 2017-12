Vor să scrie cărți, să citească şi să fie alături de familie. Ce planuri mai au deputaţii şi cum îşi vor petrece sărbătorile de iarnă

De ieri, deputații au ieșit în vacanța, care va dura până la mijlocul lunii ianuarie.Schiatul, călătoriile și mesele copioase de sărbătoare fac parte din programul de relaxare a aleșilor, care se pregătesc intens de un an electoral.Agitația de pe scena politică i-a cam obosit pe deputați."Nu voi avea călătorii nici la munte, nici la mare. Voi fi alături de familie. În sfârșit îmi voi dedica timpul copiilor și soției. Sunt vreo 4-5 cărți puse deoparte și sper foarte mult să reușesc să le citesc. Ultima carte a lui Dan Brown The Origins, în limba engleză am s-o citesc", a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu."Am vreo trei cărți pe care tot de vreo trei ani încerc să le scriu, ca să par mai hâtru, și tot nu se primește. Sper că acest an voi reuși să le completez", a spus Bogdan Ţîrdea, deputat PSRM."Sper, la sfârșit de an, să-mi aprob la Consiliul științific o monografie la care am muncit cu mulți colegi. Îmi fac planuri mari, dar tot legate de muncă", a menţionat Valentina Stratan, deputat PDM "Vom avea o călătorie la părinții soției. Ziceam așa de mai multe ori în glumă, e bine să ai o soacră care trăiește în America, pentru că ai un motiv să o vizitezi", a precizat Valeriu Ghileţchi, vicepreședinte al Parlamentului."Mi-am planificat să merg în România să petrec acolo Crăciunul și Revelionul cu familia. O să merg după Revelion să-mi vizitez și mama, care locuiește deja de 20 de ani la Viena", a declarat Alina Zotea, deputat PL."Alături de familie cât mai mult timp. Mama are 81 de ani și ea tot timpul ne așteaptă acasă cu bucatele de sărbătorile de iarnă, cu un cocoș la rolă și cu multe, multe bucate", a menţionat Anatolie Zagorodnîi, deputat PDM "De regulă, merg la părinții soției, deoarece ai mei nu mai sunt în viață", a spus Tudor Deliu, deputat PLDM."Am învățat a schia, anul trecut, prima dată în viață. Clar că am tăvălit muntele doi kilometri de sus în jos și de jos în sus, sper anul acesta să-l tăvălesc mai puțin", a precizat Bogdan Ţîrdea, deputat PSRM.