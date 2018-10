Vor să salveze vieți. Militarii din Chişinău s-au mobilizat şi au donat sânge (FOTOREPORT)

Militarii din Chişinău s-au mobilizat şi au donat sânge în cadrul campaniei " O cale spre viaţă", lansată de Ministerul Sănătăţii.

Ostaşii s-au arătat fericiţi că printr-o simplă donare pot salva până la trei vieţi:



"- Ce te-a motivat să vii să donezi?

- Să dau sânge pentru oamenii care au nevoie de sânge".



"A întrebat comandantul cine e doritor şi eu am spus că sunt, şi gata".



"O fac când simt că este necesar. Şi o fac cu plăcere fiindcă ştiu că poate salva pe alţii".



"Am mai făcut gestul acesta tot în componenţa armatei. Îmi place gestul ăsta. Salvez vieţi şi mă consider un erou".



"Am mai donat de mai multe ori.

- De câte ori?

- Peste 15 ori, nu ştiu. Nu am numărat. Dacă pot ajuta lumea de ce să nu fac acest lucru".



"Noi trebuie să întindem o mână de ajutor. Şi soţia când a fost la maternitate a avut nevoie de donare de sânge şi am participat şi acolo".



Printre donatori au fost şi doi miniştri.



"Noi îndemnăm toţi oamenii care pot să doneze sânge, se află într-o stare medicală bună şi pot să facă acest lucru să se implice în această campanie şi să salveze o viaţă", a declarat Silvia radu, ministrul Sănătăţii.



"Eu personal sunt un donator de sânge, aş spune eu înrăit, o fac de mai multe ori pe an şi îi îndemn pe toţi cetăţenii Republicii Moldova să facă acest lucru", a menţionat Eugen Sturza, ministrul Apărării.



Deşi nu duc lipsă de voluntari, angajaţii Centrului de Transfuzie susţin că dispun de cantităţi mici de sânge cu Rh negativ.



"Noi dispunem de cantităţi suficiente de menţinere, dar trebuie cu toţii să ţinem cont că celulele sanguine au o anumită viaţă", a precizat Svetlana Cebotari, directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.



Toţi cei care au donat sânge au primit câte un pachet de produse alimentare şi un certificat medical de concediu pentru două zile.