Vor să producă încă o surpriză. Fotbaliștii clubului Sfântul Gheorghe Suruceni se pregătesc de partida cu Partizan Belgrad

Fotbaliștii și staff-ul tehnic al clubului Sfântul Gheorghe Suruceni sunt concentraţi la maximum înaintea partidei cu Partizan Belgrad din Liga Europei. Meciul din turul doi preliminar al competiției va avea loc joi, 17 septembrie, la Chișinău.

Înaintea jocului jucătorii și staff-ul tehnic s-au izolat începând pe vineri la complexul de pregătire a selecționatelor Moldovei de la Vadul lui Vodă.

Conform regulilor stabilite de club, în aceste zile "sfinții" nu au dreptul să părăsească baza nici pentru a-i vedea pe cei dragi.



"Fotbaliștii nu se gândesc la alte lucuri, decât la muncă. Aici sunt create toate condițiile nesecare de la cazare până la terenuri de antrenament și săli de forță. Avem posibilitatea să ne concentrăm doar la munca noastră", a menționat Serghei Cebotari, antrenor Sfântul Gheorghe Suruceni.



În primul tur preliminar al Ligii Europei gruparea din raionul Ialoveni a eliminat pe unul dintre cele mai mari cluburi din Belarus, Șahtior Soligorsk. Atât antrenorul, cât și jucătorii sunt hotărâți să producă încă o surpriză în sezonul lor de debut în cupele europene.



"Niciodată nu am fost bătuți ușor. Suntem o nucă tare! Nu suntem cu nasul pe sus că am trecut de echipa din Belarus. Din contra, ne-a dat încredere, am înțeles că se poate, putem", a precizat Eugen Slivca, mijlocaș Sfântul Gheorghe Suruceni.



"Staff-ul tehnic și echipa au încredere în forțele proprii. Vom face tot posibilul ca să ne atingem scopul. Cât de real va fi asta, vom vedea joi", a spus Cebotari.

Meciul se va disputa pe stadionul "Zimbru" și va începe la ora 20.