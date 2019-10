VOR SĂ FIE ŞEF LA VAMĂ. Cei doi candidaţi, care au ajuns în ultima etapă, au răspuns la 11 întrebări

Cei doi pretendenți la șefia Serviciului Vamal, care au ajuns în ultima etapă, au trecut astăzi proba finală. Este vorba despre Iurie Gorea şi Natalia Calenic, care au răspuns la întrebările comisiei instituite de Ministerul Finanțelor.

Aceștia și-au prezentat viziunea referitor la reformarea instituţiei, și-au etalat cunoștințele de engleză și au trecut proba de integritate. Rezultatele evaluării vor fi anunțate în următoarele zile.

Candidaţii au răspuns la câte 11 întrebări, una dintre care adresată în limba engleză. Primul candidat, Iurie Gorea, a fost copleşit de emoţii, însă crede că s-a descurcat.



"Am avut emoţii, pentru mine a fost o experienţă. Pentru prima dată am participat la un astfel de interviu. Nu au fost întrebări dificile, membrii comisiei au concretizat, eu am venit cu exemple, a fost ok", a spus IURIE GOREA, candidat la funcţia de şef al Serviciului Vamal.



Şi Natalia Calenic este de părere că întrebările nu au fost dificile.



"Am răspuns la toate întrebările, nu cred că au fost dificile. Au fost doar întrebări despre anumite situaţii, care necesită anumite capacităţi din partea conducătorului unei astfel de instituţii cum este Serviciul Vamal", a spus NATALIA CALENIC, candidat la funcţia de şef al Serviciului Vamal.



Şedinţa a fost publică, însă participanţii nu au avut dreptul să facă înregistrări video sau audio. Printre cei şapte membri ai comisiei, care i-au intervievat pe candidaţi se regăsesc ministrul Finanţelor, Natalia Gavriliţa, Igor Talmazan, reprezentantul Cancelariei de Stat, expertul economic Sergiu Gaibu, dar şi un psiholog.



"Comisia va evalua performanţa candidaţilor, însă pentru ca să fie numit câştigătorul concursului este nevoie să primim avizele instituţiilor indicate în lege, în special încă aşteptăm avizul Serviciului de Informaţie şi Securitate şi cum vom avea toate aprobările necesare, conform legii, vom face publică decizia comisiei", a spus NATALIA GAVRILIŢA, ministrul Finanţelor.



Concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal a fost anunțat pe data de 3 septembrie 2019. Atât Iurie Gorea, cât şi Natalia Calenic au mai activat în Serviciul Vamal. Primul a fost, în perioada anilor 2003 - 2007, inspector vamal în postul Giurgiuleşti-Galaţi. Iar Natalia Calenic a activat în instituţie în perioada anilor 2007 - 2017, fiind inclusiv şef de direcţie. În prezent, Iurie Gorea este fondator şi administrator la mai multe companii private, iar Natalia Calenic este vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie.