Vor să arate impecabil. Reprezentantele sexului frumos, în căutarea ţinutelor pentru Revelion. Ce recomandă designerii

Femeile care vor să arate impecabil de sărbători au început deja pregătirile. În atelierele de modă se munceşte la foc continuu, pentru că fashionistele sunt gata să dea bani grei pentru a arăta aşa cum îşi doresc.

Rochiile acoperite cu paiete, cele din stofe strălucitoare şi accesoriile minimaliste, sunt câteva dintre recomandările specialiştilor.



"Ţinuta care o voi purta de Revelion este şi dispoziţia cu care mergem să sărbătorim. Eu sunt gata să scot o sumă mai bună pentru că o dată în an e Revelionul şi trebuie să arătăm bine", a menţionat Diana Brescan, interpretă.



"Deocamdată nu am ales o ţinută, însă cred că rochie se va potrivi perfect pentru sera de Anul Nou. Mi-a plăcut stofa din care este făcută, din catifea, este foarte plăcută", a menţionat o reprezentantă a sexului frumos.



Designerii vestimentari recomandă ca ţinuta să fie aleasă în funcție de locul în care va avea loc petrecerea.



"Fiecare femeie trebuie să ştie ce forme sau culori i se potrivesc. În acest an, stiliștii recomandă să întâlnim noul an în nuanţe de galben. Poate fi galben, verde olive, auriu", a declarat Olga Blanc, disigner.



"În acest an intră intens în modă paietele, tot ce este lucios, tot ce este sclipitor. Preţurile o să fie de la 1.500-3.000 de lei, fiindcă analizând piaţa noastră preţurile trebuie să fie şi accesibile", a precizat Otilia Şotropa, designer.