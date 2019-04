VOR PREMIUL DE LA LOTO. Doi tineri din Bolton au câştigat 4 mil. de lire sterline, dar nu le-au primit

Doi tineri din oraşul britanic Bolton au câştigat la loto 4 milioane de lire sterline, dar nu au primit niciun ban.

Şi asta deoarece Loteria a deschis o anchetă privind biletul câştigător, pe motiv că acesta ar fi fost cumpărat cu un card bancar furat. Mark Goodram și Jon-Ross Watsonvor cu orice preţ să încaseze premiul.



"O să ne ducem la poliţie şi chiar la Curtea Supremă. Noi am câştigat şi avem biletul. Nu vrem decât să primim banii", a spus JON-ROSS WATSON

câştigător la loterie.



Loteria susţine că biletul a fost plătit cu un card de credit, iar cei doi, care sunt şomeri, nu au conturi bancare. Tinerii neagă acuzaţiile şi spun că i-au dat 10 lire unui prieten pentru a achita biletul.



"Unde este dovada că am achitat cu un card bancar furat? Persoana care a plătit biletul vrea să-şi păstreze anonimatul", a spus JON-ROSS WATSON

câştigător la loterie.



Potrivit presei britanice, Mark Goodram, de 36 de ani, are 22 de condamnări pentru 45 de infracțiuni, iar Jon-Ross Watson, de 31 de ani, a fost pe lista celor mai căutaţi oameVOR PREMIUL DE LA LOTOni din Bolton acum 2 ani, pentru mai multe furturi.