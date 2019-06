VOR POLITIZAREA FUNCŢIILOR: Alianţa Kozak vrea să modifice mai multe acte

Schimbarea secretarilor de stat numiţi pe criterii politice în locul celor care au ajuns în ministere în urma unor concursuri aruncă Republica Moldova cu cinci ani în urmă.

Declaraţiile au fost făcute de la tribuna Parlamentului preşedintele fracţiunii PDM, Pavel Filip în încercarea de a determina alianţa PSRM-ACUM să renunţe la idee. Guvenarea lui Kozak, însă, a ţinut morţiş să subordoneze politic adjuncţii miniştrilor şi nimic nu i-a împierdicat să facă primul pas în direcţia dorită.



"Ce a stat la baza schimbării statutului şefilor oficiiilor teritoriale şi adjuncților totuşi din funcţie publică, în demnitate publică? Sau este o pregătire către alegerile locale?", a spus deputatul PDM, Eleonora Graur.



"Nu este pregătire", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.



"Spuneţi că mulţi secretari de stat nu sunt oneşti. Spune-ţi, vă rog, cum aţi apreciat dumneavostră câţi sunt oneşti şi nu şi care ar fi unitatea de măsură ?", a spus deputatul PDM, Violeta Ivanov.



"Foarte simplu. Deci persoanele care s-au implicat plenar în campanie fiind funcţionari publici", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvineno.



"Eu aş vrea să vă întreb, dacă în opinia dumneavostră un funcţionar public are dreptul să fie membru de partid, prima întrebare, şi altă întrebare dacă un funcţionar public are restricţii în libertatea de opinie şi exprimare, în special în orele din afara orelor de serviciu ? ", a spus deputatul PDM, Svetlana Rotundu.



"Are dreptul la opinie, are dreptul să fie membru de partid", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvineno.



"Ceea ce încercaţi dumneavostră să faceţi, considerăm că este o tentativă de transformare a actualilor secretari sau a viitorilor care vor fi înlocuiţi, în nişte slugi docile politic. Întrebarea este care vor fi criteriile de selectare ? ", a spus deputatul PDM, Nicolae Ciubuc.



"Integritate, profesionalism", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvineno.



"Spuneţi-mi vă rog, dacă un alt funcţionar public, în afara orelor de program, se expune liber opinia sa, inclusiv o viziune politică. dumneavostră şi pe aceşti funcţionari îi veţi sancţiona? Ce veţi face, îi veţi elibera de funcţie sau veţi veni cu modificări ca să-i excludeţi pe toţi funcţionarii ?", a spus deputatul PDM, Sergiu Sîrbu.



"Fără îndoială, persoanele profesioniste, după cum am menţionat, vor fi păstrate în funcţii", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvineno.



Vicepreşedintele Parlamentului, Monica Babuc, a declarat că, prin acest proiect, noua guvernare, nu face altceva decât să-şi demonstreze setea pentru răzbunare. Ea a mai menţionat că ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pe care l-a condus mai bine de şase ani a avut parte de secretari de stat profesionişti, aleşi transparent pentru meritele deosebite.



"A fost nevoie de mari eforturi pentru a-i convinge să aplice la concursuri şi să participe cu munca lor şi experienţa la funcţia publică. Dragi colegi, în cine loviţi dumneavoastră? În specialiştii de forţă, nu foarte mulţi care există în această ţară", a spus vicepreşedintele Parlamentului, deputat PDM, Monica Babuc.



Preşedintele fracţiunii PDM, Pavel Filip, a menţionat că reforma administrației publice a fost una din restanțele ţării noastre în Acordul de Asociere, iar Guvernul pe care l-a condus şi-a asumat reponsabilitatea s-o realizeze. Mai mult, la implementarea iniţiativei, Executivul a beneficiat de asistența Uniunii Europene şi consultanța experților de la PNUD.



"Dacă unii dintre ei au greşit faceţi o evaluare corectă şi sancţionaţi. Prin ceea ce faceţi aruncaţi cu cel puţin Moldova cu cinci ani în urmă, politizând din nou toate aceste funcţii. Republica Moldova nu mai are timp să aştepte până când o să vă instalaţi toţi membrii de partid în fotolii", a spus preşdintelele fracţiunii PDM, Pavel Filip.



"Considerăm că este absolut necesar să modificăm legea, să facem ordine astfel încât adevăraţii profesionişti să îşi poată păstra fotoliile trecând prin concurs repetat", a spus deputatul PAS, Doina Gherman.



În replică, Pavel Filip a spus că argumentele aduse de alianţa PSRM-ACUM sunt doar un pretext pentru a scăpa de persoanele incomode actualei guvernări.



"Noi nu mai suntem la gauvernare, suntem în opoziţie, voi când vă apucați de lucru? Nu doar să demolați, dar încercaţi să vă apucați de construit. Înțeleg că oamenii vor pâine şi circ, pâine nu va fi, asta noi vedem, dar operaţiunea circ e în plină desfăşurare", a spus preşdintelele fracţiunii PDM, Pavel Filip.



Alianţa Kozak, însă, nu a ținut cont de argumentele aduse şi a votat proiectul în primă lectură.