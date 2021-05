Vor parcurge 440 de kilometri pe bicicletă și vor colecta fonduri pentru servicii de îngrijire paleativă

Vor parcurge 440 de kilometri pe bicicletă în scop caritabil. Mai mulţi ciclişti vor merge patru zile prin Moldova şi vor colecta fonduri pentru serviciile de îngrijire paliativă, oferite de organizaţia "Hospice of Hope". Sâmbătă a fost dat startul cursei cu biciclete din Chişinău la Peresecina, Orhei şi înapoi.Unii ciclişti spun că participă an de an fără a sta mult pe gânduri."Anul acesta va fi al treilea ca participantă pentru mine la Hospice Bike Tour. TĂIAT Dacă faptul că eu merg pe bicicletă ar putea să ajuet o cauză sau să contribuie la îmbunătăţirea vieţii cuiva, la vreo cauză nobilă, de ce nu?""Este normal de a susţine Hospice of Hope Moldova, care la rândul ei are grijă de pacienţii cu boli incurabile."Cel mai tânăr participant de la această ediţie a cursei este Luca Pituşcan, care a venit împreună cu tatăl său."Eu nu ştiu unde vom merge dar tata mi-a zis că vom ajuta oameni bolnavi. TĂIAT""Am venit la acest maraton şi sperăm să putem parcurge măcar jumătate din traseu şi sper că facem o treabă bună."Ca de fiecare dată, ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă, va participa la cursa caritabilă."În primul rând, aşa cum am mai spus, trebuie să sensibilizăm societatea, nu trebuie să trăim doar cu demnitate, trebuie să avem şi posibilitatea să murim cu demnitatea şi astfel de gesturi pe care Hospice şi voluntarii le fac pentru cei aflaţi în nevoie sunt unele extrem de importante", a declarat Daniel Ioniță.Organizatorii evenimentului şi-au propus să adune cel puţin 500 de euro de la fiecare ciclist. Aceşti bani vor ajunge la cei aproximativ 200 de beneficiari, care lunar sunt îngrijiţi de echipele de medici din cadrul organizaţiei."Astăzi pornim, lansăm acestă iniţiavă de a colecta fonduri, de a înregistra participanţii doritori de ciclism să facă o cauză nobilă, noi ciclăm pentru beneficiarii Hospices of Hope Molodva, beneficiarii de îngrijire paliativă din Republica Moldova", a spus Lara Moraru.Astfel, cicliştii au parcurs o distanţă de 70 de kilometri până la Peresecina, unde erau aşteptaţi de Ana Banaru, una dintre beneficiarii Hospices of Moldova. Potrivit medicilor, starea de sănătate a femeii este gravă, dar stabilă. Ana suferă de cancer uterin şi este nevăzătoare. Iar cea care are grijă de ea este fiica Liuba Niţa:"E o binefacere foarte mare pentru oameni precum mama mea. Noi ne-am obişnuit să ne descurcăm singuri, pentru că fiecare din noi are probleme şi nu poţi sta cu mâna întinsă""Hospice Bike Tour" se află la cea de-a şasea ediţie. Maratonul caritabil va începe în septembrie, iar banii adunaţi vor fi folosiţi pentru serviciile de îngrijire paliativă în raioanele Orhei, Taraclia, Soroca, Cahul și Ocnița.