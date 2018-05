Vor muncă, dar nu război. Tinerii din Moldova aleg servciul civil în loc de cel militar

Vor muncă, dar nu război. Peste 500 de moldoveni au fost încoporaţi anul trecut în servciul civil. Tot un fel de armată, doar că fără arme şi aplicaţii militare. În loc de cazarme, tinerii sunt distribuiţi în diferite instituţii de stat, unde lucrează alături de ceilalţi angajaţi. Diferenţa este că nu primesc un salariu întreg, 25 la sută din bani fiind direcţionaţi în bugetul statului. Cei mai mulţi refuză armata din convingeri religioase sau pacifiste.

Alexandru Popa din Capitală este unul dintre ai. Are 21 de ani, este absolvit de colegi şi bucătar de meserie. Pacifist până în măduva oaselor, tânărul a refuzat să ia arma în mâini şi a decis să facă serviciul civil la Spitalul Clinic Republican



"Sunt un băiat liniştit şi nu îmi place să aplic violenţă sau armă. Din aceste motive am decis să fac serviciul civil. Ajut pacienţii să se deplaseze dintr-o parte în altă. Îmi place tare să-i ajut oamenii, lucrul dat este cu oamenii", a spus Alexandru Popa, locuitor al Capitalei.



Anume convingeri pacifiste devin cel mai des motivul pentru tineri de a alege serviciul civil.



Mai mult de jumătate dintre cetăţenii care au ales serviciul civil au făcut-o din convingeri pacifiste. Înca o treime au indicat valori etice. 16 la sută sunt membrii organizaţiilor religioase statutul cărora nu le permite îndeplinirea serviciului militar în termen.



Încorporarea în serviciul civil se face de către o comisie specială.



"Cetăţenii au tot dreptul de a confirme în orice mod care ar putea fi, inclusiv prin mod de posibilitate de a convinge comisia sau a fi membri unei organizaţii pacifiste, religioase. Le refuză doar la 15 procente", a zis Artur Vîsotin, directorul Centrului Serviciului Civil.



În cadrul audierilor la comisia securitate a Parlamentului, unii deputaţi s-au arătat convinşi că tinerii trebuie să fie informaţi mai bine despre oportunitatea de a face serviciul civil.



"Noi nu-i putea să-i aducem în armată pe tineri, de fapt nu încercăm să-i atragem la serviciul civil care ar fi un serviciul în beneficiul în folosul societăţii, pentru că cele 25 de procente merg în buget", a declarat Eugen Carpov, deputat Grupului Popular European.



Unii parlamentari consideră că o soluţie în domeniul apărării este transformarea armatei în una profesionistă. Anterior, o decizie politică în acest sens a fost luată de Partidul Democrat din Moldova.



"Trebuie să fie convingerea lui proprie, nu pur şi simplu aceasta convingere să apară când acesta este invitat la armată. Trecerea la armata profesională practic taie toate chestiile respective", a menționat Artur Reșetnicov, deputat PDM.



Din 1991 în serviciul civil au fost încorporaţi peste 55 de mii de cetăţeni. Acesta poate fi îndeplinit de către persoanele de la 18 pînă la 27 de ani. Durata serviciului este un an, iar pentru pentru persoanele cu studii superioare - şase luni.