Vor dormi ÎN SIGURANȚĂ. O sută de familii din Orhei au beneficiat de instalări a DETECTOARELOR DE FUM

O sută de familii din raionul Orhei vor dormi în siguranţă, după ce pompierii au început să instaleze în casele acestora detectoare de fum.

Oamenii beneficiază de dispozitive gratuite în cadrul campaniei naţionale O casă protejată, o viaţă salvată, iniţiată la începutul acestui an Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pompierii au instalat un detector de fum în locuinţa Tamarei Ţurcanu. Femeia spune că, anterior, au fost mai multe situaţii în care ar fi putut să-şi piardă viaţa. Acum un an, de exemplu, o plapumă lăsată lângă sobă a luat foc.

"Noi am avut în camera cealaltă odată că acolo soba e lângă pat, o s-o vedeți. Și noi când am întins picioarele noaptea s-a lipit plapuma de plită și s-a aprins. Acum cu ele vom fi mai în siguranță", a spus locuitoarea municipiului Orhei, Tamara Țurcanu.

Şi alţi beneficiari ai campaniei O casă protejată, o viață salvată spun că se simt în siguranţă, după ce au primit detectoare de fum gratuite.

"Un lucru foarte important este să nu fie materiale combustibile în apropierea sobei de încălzit, În fața focarului de incendiu unde se pun materialele combustibile trebuie să fie o placă metalică", a precizat specialistul superior IGSU, Ion Bantaș.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, de la începutul acestui an, 20 de persoane au decedat, iar alte 40 s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza sobelor exploatate incorect.

"De la lansarea campaniei naționale practic trei mii de oameni au beneficiat de detectoare de fum. Vorbim de familii care au nevoie de ajutor, de oameni care stau la pat, de oameni în etate, dar și familii cu mulți copii", a afirmat ofiţerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu.

Anterior, liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc, a cerut ca familiile cu venituri modeste să beneficieze de instalarea gratuită a detectoarelor de fum, care pot preveni tragediile.

Dispozitivele care sunt instalate în locuinţele oamenilor sunt procurate cu sprijinul autorităţilor locale. Preţul unui detector de fum variază între 120 şi 130 de lei.