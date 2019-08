Vor capul lui Vicol. Doi membri ai Consiliului Audiovizualului cer demisia președintelui instituţiei

Doi membri ai Consiliului Audiovizualului cer demisia președintelui instituţiei Dragoș Vicol. Este vorba despre Dorina Curnic şi Veronica Cojocaru. Solicitarea a fost făcută în cadrul ședinței de astăzi a consiliului. Cei doi membri ai CA îl acuză pe Dragoş Vicol de management defectuos în cadrul instituţiei. Acesta, la rândul său, neagă cele invocate de colegii săi.

"Solicit ca dumneavoastră să vă daţi demisia din funcţia de preşedinte al Consiliului. Şi, în general, consider că activitatea dumneavoastră, pe parcursul ultimelor luni de zile, managementul, în special, este unul foarte defectuos.", a declarat Dorina Curnic, membru CA



Membrul CA, Dorina Curnic, şi-a motivat solicitarea şi prin faptul că preşedintele instituţiei, Dragoş Vicol, a dispus intenţionat organizarea a şapte şedinţe consecutive, asta în timp ce ea se afla în concediu. Curnic mai spune că Vicol urmăreşte să o dea afară, invocând Codul serviciilor media audiovizuale care prevede că absenţa unui membru al Consiliului Audiovizualului de la şapte şedinţe consecutive, duce la eliberarea acestuia din funcţie. Dorina Curnic însă a decis să renunţe la vacanţa pe care o petrecea în străinătate şi să participe la şedinţele Consiliului Audiovizualului, deşi nu este obligată să o facă.



"În cadrul a 12 zile lucrătoare au fost efectuate 7 şedinţe când nici măcar în campania electorală nu erau efectuate atâtea şedinţe, subiectele au fost unele tehnice. Intenţionat s-a creat situaţia în care un membru al CA să fie demis.", a mai spus Dorina Curnic, membru CA



Demersul membrului CA, Dorina Curnic, a fost susţinut de un al membru al instituţiei, Veronica Cojocaru.



"Eu am vrut, de fapt, să mă refer la declaraţia doamnei Curnic. Aş vrea să-i spun că o susţin. Şi, într-adevăr, a fost creat un precedent urât care dă de gândit fiecăruia dintre noi. ", a spus Cojocaru.



În acelaşi timp, preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol, respinge acuzaţiile colegelor sale şi face trimitere la o procedură privind disciplina membrilor consiliului la locul de muncă, care a fost implementată de curând: "Sunt nişte supărări, nişte frustrări care vizează lipsa asumării responsabilităţii pentru statutul de membru al Consiliului Audiovizualului. Mai mult decât atât, atunci când a plecat în concediu, nu am fost informat aşa cum ar fi fost firesc din punctul meu de vedere să ştiu dacă va fi în ţară, va fi peste hotare. "



Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale, preşedintele instituţiei poate fi demis, prin vot secret, la propunerea a trei membri şi cu votul a cel puţin şase membri ai Consiliului Audiovizualului.



"Îmi vine greu să comentez astfel de propuneri fiindcă este cert că instituţia noastră se află într-o perioadă de presiuni fără precedent din toate părţile. Eu oricum consider că chiar dacă are dreptul la existenţă o astfel de propunere este prematură.", a declarat un alt membru al CA, Corneliu Mihalache.



La sfârşitul lunii iulie, premierul Maia Sandu a dat buzna la şedinţa Consiliului Audiovizualului, unde a cerut demisia incorpore a membrilor CA. Unii dintre aceştia au catalogat aceste acţiuni drept o presiune asupra instituţiei.

Tot în luna iulie, membrii Comisiei Cultură a Parlamentului au respins raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului, pentru anul 2018, şi au propus Parlamentului demiterea membrilor CA.

Codul serviciilor media audiovizuale prevede, însă, că, pe durata mandatului, membrii instituţiei sunt inamovibili, adică nu pot fi destituiți din funcţie. În acest context, prim-ministrul Maia Sandu a declarat că dacă membrii Consiliului Audiovizualului nu vor pleca din funcții din inițiativă proprie, atunci se va propune modificarea legislației astfel încât aceștia să fie înlăturați.