Vor ajunge mai repede la destinație. La Durlești au fost lansate două linii noi de microbuz

"Mulţumesc mult şi într-un ceas bun!"În prima zi, oamenii nu s-au îmbulzit să testeze transportul. Cei care însă au urcat, au rămăs supăraţi din cauza preţului pentru o călătorie, care este de cinci lei."La mine pensia este de 1800 de lei, închipuiţi-vă cinci lei încolo şi cinci lei înapoi, deja vrând nevrând m-am urcat, da aşa o să merg pe jos că nu am posibilitate.""Aici câţi kilometri sunt de la Buiucani până unde merge rutiera asta şi sunt cinci lei? Cine a adăugat aceștia doi lei plus? "Unii pasageri, când au auzit cât trebuie să scoată din buzunar, au ales să meargă pe jos."Nu ne aranjează. Cum să ne aranjeze? Cinci lei pentru noi sunt bani. Mă duc pe jos, dar nu mai dau. Iată aşa urcăm dealul încetişor"Alţi pasageri, alte opinii."E foarte bine că au apărut, lumea nu are cu ce se deplasa la serviciu, la grădiniţă. O să plătesc, dar ce să facem?""Acceptăm când nu este alegere mai bună."Specialistul în dezvoltare urbană a Primăriei Durlești a explicat de ce preţul unei călătorii în cele două microbuze este de cinci lei."S-au scumpit şi preţurile la carburanţi în ultimul an foarte mult şi cu atât mai mult, ruta locală este mai scurtă ca kilometri. Avem aşteptarea că cu susţinerea Primăriei Chişinău va fi posibilă extinderea rutei până la Piaţa Centrală, Telecentru.", a spus Mihail Enachi, specialist în dezvoltare urbană."Transportul aici e o problemă mare, dar cu trei lei nu ar fi venit nimeni să lucreze aici. Pensionarii sigur că sunt împotrivă, căci au pensii mici şi le bate la buzunar, dar tinerii sunt mulţumiţi că nu trebuie să meargă pe jos.", a opinat Enachi.Potrivit autorităţilor municipale, pentru a face legătura cu suburbiile, în timpul apropiat urmează să fie puse pe rută zece autobuze noi."Durleşti - 2 unităţi de transport, Sângera-1, Revaca-1, Băcioi-1, Bâc-1, Ghidighici-1, Crivoca-2, Dobrogea-1."Noile rute de microbuz vor circula între orele 06:00 şi 21:30.