Vom avea o toamnă lungă și secetoasă! În nordul țării au înflorit pentru a doua oară castanii, liliecii și salcâmii

Vom avea o toamnă lungă și secetoasă, susţin specialiştii de mediu, potrivit cărora, acest fapt este cauzat de încălzirea globală. În aceste condiții, multe culturi de toamnă vor avea de suferit.



În ultimile zile de vară natura ne surprinde cu fenomene neobișnuite. În nordul țării au înflorit pentru a doua oară castanii, liliecii și salcâmii.



Cercetătorii spun că la fel de lungă va fi și iarna, iar astfel am putea rămâne doar cu trei anotimpuri, fără primăvară.



"În ultimul timp extremele naturii se întâmplă tot mai des, demonstrează că avem fenomenul încălzirii globale. Toamna va fi îndelungată. Vor suferi culturile de toamnă", a menţionat Boris Boincean, cercetător.



Efectele negative deja se observă. Alexei Ivanov, din raionul Orhei, deţine mai multe terenuri cu cereale şi spune că nu va reuşi să prelucreze solul pentru a semăna culturile de toamnă.



"Termenii expiră pentru semănatul rapiţei şi nu putem semăna, pentru că este uscat. Nu ştim ce va fi cu pregătirea solului pentru grâu şi orzul de toamnă", a precizat Alexei Ivanov, agricultor.



"Cel mai grav ar fi la prelucrarea terenului, mai puţin grav ar fi la fructe şi legume, deci pentru pomi, care trebuie să intre în perioada de repauz", a spus Şerban Vasile, şef de direcţie la Ministerul Agriculturii.



Între timp, meteorologii anunță vreme caniculară la început de toamnă.



"Maximele vor oscila de la plus 33 plus 35 de grade, nu este exclus unde vom avea câteva zie. Evident, aceste temperaturi de plus 35 de grade sunt înregistrate la umbră, însă la soare ele sunt cu şapte, opt grade mai mari", a declarat Natalia Ungureanu, sinoptician.



Potrivit gigantului meteorologic american The Weather Company, temperaturile peste valorile termice medii vor continua în perioada septembrie - noiembrie în cea mai mare parte a Europei. Totuși, am putea avea parte de vreme semnificativ mai rece în special în a doua parte a iernii.