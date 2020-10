Voluntarii și angajații Filarmonicii Naționale încearcă să salveze partiturile unice. Foile rămase urmează să fie uscate şi scanate

Angajaţii Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" încearcă să salveze partiturile care nu au fost afectate de incendiul care a cuprins clădirea. Aceştia spun că unele documente sunt foarte valoroase, deoarece sunt doar într-un singur exemplar şi nu pot fi găsite pe internet. Aşa că toate foile care au fost salvate din flăcări urmează să fie uscate şi scanate. Mai mulţi elevi de la Liceul Republican de muzică "Serghei Rahmaninov" au venit să le dea o mână de ajutor angajaţilor de la Filarmonica Naţională."Pentru fiecare dintre noi, Filarmonica a fost a doua casă. Am cântat des acolo, este un loc cu multe amintiri, aşa că suntem aici pentru a contribui măcar cu ceva. Vrem să dăm o mână de ajutor.""Vrem să ajutăm Filarmonicii să salvăm partiturile care au rămas. Măcar cu ceva să ajutăm. În principiu, mai putem să găsim partituri care încă mai pot fi salvate.""Pentru noi este o tragedie foarte mare şi foarte mult vrem să ajutăm cu ceea ce putem. Destul de multe partituri s-au păstrat şi suntem foarte bucuroşi.""Eu din propria experienţă cunosc ce înseamnă să faci o partitură. Doar pentru o singură partitură simfonică durează mai mulţi ani, mai mult decât un an, doi trei şi atunci când se pierde o partitură, este ceva de neimaginat."Munca pe care o fac voluntarii şi angajaţii Filarmonicii este una migăloasă, mai ales că multe partituri au ars sau au fost udate şi nu mai pot fi restabilite."Ne străduim să salvăm partiturile compozitorilor moldoveni, ceea ce nu întotdeauna poate fi descărcat de pe internet, sunt compozitorii secolului XX, care sunt încă în viaţă şi ale căror partituri le avem."Biblioteca Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" număra peste 1500 de partituri. Specialiştii spun că pentru transcrierea unui document este nevoie de multă muncă."Doar pentru o singură partitură simfonică durează mai mulţi ani, mai mult decât un an, doi trei. Bine, acum sunt şi programe în care se culegem, dar, oricum, este o muncă enormă şi, atunci când se pierde o partitură, este ceva de neimaginat."Clădirea Filarmonicii a fost mistuită de foc la sfârşitul lunii septembrie. Incendiul violent a distrus ambele săli de concerte, biblioteca și acoperișul. Focul a afectat o suprafață de peste 3500 de metri pătrați. Autoritățile au deschis conturi bancare pentru donații și îndeamnă oamenii de afaceri, dar și cetățenii simpli să contribuie financiar la reabilitarea clădirii.