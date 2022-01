Voluntariatul a devenit stilul ei de viaţă. Află povestea Antoninei Pijevscaia şi cum îi ajută pe cei greu încercaţi de soartă

La 69 de ani, Antonina Pijevscaia e voluntară la Centrul Republican al Voluntarilor din Capitală, unde îşi împarte timpul liber cu oamenii greu încercaţi de soartă. Pentru altruismul său, femeia a primit o diplomă de onoare în 2019.Antonina Pijevscaia a fost economist la cea mai mare fabrică de panificaţie din Republica Moldova timp de 45 de ani. Ulterior a făcut parte timp de 5 ani din personalul auxiliar al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Apoi, după ce a văzut un anunţ pe internet, a decis să îşi dedice timpul şi energia persoanelor în dificultate."De mult îmi doream să mă ocup cu voluntariatul, dar nu ştiam ce este, unde este, cum să ajung. Şi întâmplător când mă uitam pe facebook, am găsit un anunţ despre concursul voluntarilor, m-am bucurat foarte mult. Au fost mulţi tineri, am crezut că am greşit locaţia şi am vrut să mă întorc înapoi. M-au observat şi m-au chemat. ", a declarat Antonina Pijevscaia, voluntară.De atunci, voluntariatul a devenit stilul ei de viaţă. De şase ani oferă consiliere prin telefon celor care au nevoie de ajutor."- Cum vă simţiţi dumeavoastră? - Mă simt binişor."Iar dacă nu este la telefon, Antonina are grijă de o femeie de 81 de ani, pe care o vizitează zilnic."Era tristă, deprimată, îngândurată, îi părea că lumea s-a sfârşit, îmi era dureros să mă uit la ea. Am început să ne întâlnim mai des, am devenit prietene. O ajut la calculator, ca să poată comunica cu rudele, nepoţica de peste hotare.", a declarat Antonina Pijevscaia, voluntară.De 3 ani de când îi este alături, Antonina nu mai este o simplă voluntară."Prietenele mele vechi nu mai sunt şi iată, Antonina mi-a devenit prietenă.""Sunt şase persoane care sunt singuri şi au nevoie de o vorbă caldă. Care povesteşte despre ce îi doare, le dau câte un sfat sau îi spun să meargă la medic, sau trimit un voluntar care să-l ajute. Alţii însă, doresc cât mai multă comunicare.", a declarat Antonina Pijevscaia, voluntară.