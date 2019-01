Volumul exporturilor de vinuri moldoveneşti a crescut anul trecut cu nouă la sută, faţă de 2017. Asta înseamnă că în străinătate au ajuns cu aproximativ zece milioane de sticle mai mult. Datele Oficiului Naţional al Viei şi Vinului arată că cea mai mare cantitate le revine polonezilor, cota fiind de 15 la sută.

Pe locul al doilea şi al treilea s-au situat România şi Cehia, volumul exportului fiind pentru fiecare ţară fiind de 13 procente. În Rusia, care pe vremuri deţinea o cotă de 80 la sută, acum ajunge doar 12 din totalul exporturilor. Pe locul al cincilea s-au situat importatorii din China.

În 2018, prețul mediu de export al unei sticle a crescut cu 13 la sută şi a ajuns la doi dolari şi 10 cenţi, semn că străinii sunt gata să plătească mai mult pentru vinurile moldoveneşti. Victor Bostan este acţionar la două fabrici de vinuri şi se laudă cu cea mai mare creştere de exporturi pentru 2018.



"Pentru noi a fost un an bun. Noi am reuşit să menţinem un ritm de creştere a exporturilor şi a vânzărilor inclusiv în Republica Moldova.Un nivel de creştere de aproximativ 20 la sută", a spus acţionarul companiei vinicole, Victor Bostan.



Vinificatorul spune că anul trecut a exportat peste 12 milioane de sticle de vin îmbuteliat.



"Cea mai mare piaţă de export este România, apoi Polonia, Cehia, ţările Baltice, China. Pe aceste pieţe am avut chiar peste 20 la sută ritmul de creştere. Rose-ul putem să îl evidenţiem că este un vin mai căutat, Saugvinion, Pinot Grigio", a spus acţionarul companiei vinicole, Victor Bostan.



"În măsuri egale sunt vânzări în fostele ţări CSI, undeva 30 de procente, 30 de procente în Europa, 30 de procente în alte state. Primul loc la vânzările îl au soiurile autohtone - Feteasca Albă, Feteasca Neagră", a spus expertul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Elizaveta Breahnă.



Pentru 2019 vinificatorii vor să cucerească noi pieţe.



"Avem deja vânzări, dar tindem spre pieţele din Coreea de Sud, America, Japonia mai nou. Avem aşteptări mari", a spus expertul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Elizaveta Breahnă.



Peste 90 la sută din vinul produs în Moldova este exportat.